Italia in 4ª fascia al sorteggio degli Europei 2024: le possibili avversarie nel girone di ferro L’Italia sarà in quarta fascia al sorteggio di Euro 2024. Spalletti rischia di finire in un girone durissimo. In prima fascia con la Germania ci sono le big del calcio Europeo.

A cura di Alessio Morra

L‘Italia da campione in carica giocherà gli Europei. Spalletti con il pareggio in Ucraina ha festeggiato la qualificazione, ma al sorteggio del 2 dicembre gli Azzurri saranno nell'ultima fascia, la quarta. La Nazionale rischia di finire in un girone durissimo. Le squadre favorite sono tutte teste di serie. Le incognite principali sono rappresentate dalla Croazia, avversario sempre ostico nei grandi tornei, dall'Olanda e dalla Danimarca, semifinalista nel 2021.

Sarà anche l'Europeo degli allenatori italiani. In Germania ce ne saranno ben cinque, oltre a Spalletti: Montella (Turchia), Marco Rossi (Ungheria), Tedesco (Belgio) e Calzona (Slovacchia). Chissà se capiterà un derby. Di sicuro l'Italia pescherà una big non essendo inclusa tra le teste di serie.

La prima fascia è composta dalla Germania (paese organizzatore) e dalle cinque nazionali con il miglior punteggio nei gironi: Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra.

L'Italia è in quarta fascia e sa di evitare con certezza la Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic, che ha realizzato 14 punti come la Nazionale, e la Svizzera, oltre alle tre squadre che vinceranno i playoff che si disputeranno nel mese di marzo.

E sa al tempo stesso sa che pescherà un avversario di alto livello tra Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra e Germania, che sarà in grande difficoltà ma che comunque gioca in casa. In seconda fascia occhio a Danimarca e Turchia. In terza ci sono tante avversarie da evitare su tutte Olanda e Croazia (l'ultima materialmente a qualificarsi), ma anche la Scozia è un avversario da non prendere.

Ciò significa che l'Italia potrebbe finire in un girone con Spagna, Danimarca e Olanda. E sarebbe durissimo. Oppure ancora con l'Inghilterra, con la Turchia di Montella e con la Croazia.

Queste le fasce per il sorteggio di Euro 2024

1ª fascia: Germania (paese organizzatore), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra;

2ª fascia: Danimarca, Turchia, Ungheria, Romania, Albania, Austria.

3ª fascia: Slovacchia, Olanda, Scozia, Slovenia, Rep.Ceca, Croazia.

4ª fascia: ITALIA, Serbia, Svizzera, le tre vincitrici dei playoff che si terranno a marzo.