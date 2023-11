Italia in un girone con Francia, Croazia e Olanda al sorteggio degli Europei: può succedere davvero L’Italia si è qualificata a Euro 2024 ma le difficoltà non sono finite: con i nuovi criteri rischia di finire in quarta fascia per il sorteggio dei gironi.

L'Italia pareggia contro l'Ucraina, soffre fino all'ultimo secondo per il potenziale rigore causato da Cristante, ma alla fine porta a casa la qualificazione a Euro 2024. Obiettivo raggiunto per la squadra di Luciano Spalletti che stacca il suo pass per la Germania, ma le difficoltà per gli Azzurri non sono finite: il sorteggio della fase a gironi del torneo in programma il prossimo 2 dicembre potrebbe regalare il classico girone di ferro, dato che l'Italia rischia di finire in quarta fascia.

Dall'ultima edizione degli Europei infatti la composizione delle fasce per la fase a gironi non prende in considerazione il ranking FIFA, ma solo i risultati ottenuti da ogni singola nazionale qualificata, dai punti fatti durante la fase di qualificazione al torneo e dal suo percorso. Per questo motivo la squadra di Spalletti potrebbe accomodarsi in fondo alla classe in un gruppo di ferro con Francia, Croazia e Olanda, una combinazione letale ma possibile in caso di sorteggio particolarmente sfortunato.

Le squadre che hanno chiuso il girone di qualificazione al primo posto sono certe di essere allocate nella fascia più alta, così come la Germania che è il Paese ospitante della manifestazione. Le qualificate attraverso i playoff saranno invece le nazionali più svantaggiate al momento del sorteggio e tra queste potrebbero esserci anche gli Azzurri, al momento fermi in terza fascia ma senza alcuna certezza.

L'Italia infatti ha chiuso il suo girone al secondo posto, ma il percorso non particolarmente brillante potrebbe penalizzarla al punto tale da farla capitare in un girone difficilissimo. Il rischio di scalare in quarta fascia è concreto: se la Svizzera o la Croazia dovessero vincere rispettivamente contro Romania e Armenia allora i ragazzi di Spalletti passerebbero nel punto più basso assieme alle tre squadre decise dagli spareggi.

Una notizia non positiva per la Nazionale che dopo aver ottenuto la qualificazione dovrà incrociare le dita nella speranza di finire in un girone abbordabile nonostante lo svantaggio. Oltre alle temute teste di serie (Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra) sul cammino degli Azzurri potrebbero finire avversari come Ungheria o Danimarca, entrambe in seconda fascia. Tutte previsioni poco rassicuranti per l'Italia, chiamata a una nuova impresa per difendere il titolo di Campione d'Europa conquistato a Wembley.