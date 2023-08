Qualcuno sta guadagnando tantissimo dal mercato arabo: Jorge Mendes può piazzare altri tre campioni Il potentissimo agente Jorge Mendes ha trasferito giocatori in Arabia Saudita per 150 milioni in questa finestra di calciomercato e potrebbe a breve piazzare altri tre nomi pesantissimi.

A cura di Paolo Fiorenza

All'interno della bolla di calciomercato esplosa quest'anno in maniera clamorosa in Arabia Saudita, con ingaggi fuori dal mondo offerti in maniera irrinunciabile ai calciatori, c'è qualcuno che sta mangiando tanto, tantissimo. Qualcuno che è abituato da sempre a pasteggiare con ostriche e champagne e che ha visto nel fronte arabo un'opportunità clamorosa di fare cassa pesante, per sé e per i suoi assistiti: il potentissimo super agente Jorge Mendes.

Perso Cristiano Ronaldo, con cui proprio il trasferimento all'Al Nassr – con tutto quello che lo aveva preceduto nei rapporti col Manchester United e nella ricerca di una nuova squadra – fu motivo di rottura nello scorso novembre, Mendes e la sua agenzia Gestifute hanno fiutato che di lì a qualche mese la breccia aperta da CR7 sarebbe diventata una voragine e i club sauditi si sarebbero scatenati in caccia di altri campioni provenienti dal calcio europeo.

Ruben Neves è stato pagato 55 milioni dall’Al Hilal

Il 57enne di Lisbona si è dunque dato da fare per spingere i suoi assistiti nel nuovo mondo dorato del pallone e nell'attuale finestra di mercato ha già trasferito calciatori per un totale di 150 milioni quanto al prezzo dei cartellini, anche se ovviamente il suo business è soprattutto relativo agli stipendi faraonici che andranno a guadagnare i suoi giocatori.

I 55 milioni pagati dall'Al Hilal al Wolverhampton per Ruben Neves, i 46 milioni sborsati dall'Al Ittihad al Liverpool per Fabinho e ancora i 29 arrivati ​​anche al Celtic per Jota sono alcuni esempi della potenza conquistata da Mendes in un mercato in piena esplosione e dove l'assenza del Fair Play Finanziario, cui siamo abituati in Europa, permette di rendere possibili operazioni che fino a poco fa sarebbero sembrate pura follia (tipo Osimhen trasferito per 200 milioni, affare sempre meno campato in aria).

Jorge Mendes con Joao Felix: potrebbe essere il prossimo trasferimento mostruoso in Arabia Saudita

Mendes non ha certo finito qua in questa estate caldissima: il procuratore portoghese ha ancora sul tavolo parecchi affari in sospeso e parliamo di nomi pesantissimi (con relativi costi all'altezza). Gente la cui permanenza nei rispettivi club è da tempo chiacchierata, come Joao Felix, Bernardo Silva e Ansu Fati. Tutti rappresentati da Mendes. Ai cui occhi appaiono non come giovanotti che inseguono un pallone, ma come galline dalle uova d'oro.