L’Al Ittihad fa paura, dopo Benzema e Kanté è ufficiale un altro colpo: “Vogliamo dominare il mondo” L’Al Ittihad ha ufficializzato un altro colpo di mercato dopo Benzema e Kanté: l’annuncio è stato dato con uno spettacolare video animato che dà l’idea della potenza del calcio arabo in questo momento.

A cura di Paolo Fiorenza

I ricchissimi paperoni dell'Arabia Saudita sono inarrestabili nella loro campagna di calciomercato, tre club sono scatenati in queste ultime settimane: l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha appena preso Brozovic dall'Inter, l'Al Hilal si è rinforzato con Koulibaly e Ruben Neves, ma è soprattutto l'Al Ittihad – che ha vinto il titolo della Saudi Pro League soffiandolo a CR7 – ad aver piazzato alcuni colpi pesantissimi.

La squadra di Gedda si è assicurata prima Karim Benzema e poi N'Golo Kanté, entrambi a parametro zero rispettivamente da Real Madrid e Chelsea, upgradando in maniera mostruosa attacco e centrocampo. Poi qualche ora fa è arrivato l'annuncio ufficiale di un altro attaccante, Jota del Celtic, pagato 29 milioni di euro e convinto con uno stipendio di ‘soltanto' 12 milioni a stagione per tre anni (Benzema guadagnerà 100 milioni all'anno, Kanté 25 milioni).

Joao Pedro Neves Filipe, meglio conosciuto come Jota: ha 24 anni

Jota, arrivato al Celtic due anni fa dal Benfica, ha messo a segno complessivamente 28 gol e 26 assist in 83 partite. Il 24enne attaccante è stato un pezzo fondamentale nel titolo di Premiership scozzese vinto per due volte di fila dai biancoverdi e dovrebbe integrarsi molto bene per caratteristiche con Benzema. L'annuncio del suo acquisto è stato dato dall'Al Ittihad con un video animato di due minuti che ha totalizzato 3,5 milioni di visualizzazioni: il filmato è davvero spettacolare e dà l'idea della potenza del calcio arabo in questo momento.

Il video mostra il tecnico Nuno Espirito Santo, disegnato come se fosse un personaggio di un videogioco, seduto a casa a guardare Jota segnare per il Celtic. A quel punto – è tarda sera – l'allenatore indossa un abito elegante, sale in una macchina sportiva e corre per andare in un negozio prima che chiuda, alle 23. Si tratta di un negozio molto particolare: il venditore dà un mazzo di carte a Nuno, che le dispiega sul tavolo. Le carte mostrano alcuni giocatori del Celtic, il tecnico dell'Al Ittihad sceglie Jota.

Poi Nuno Espirito Santo sistema la carta di Jota vicina a quella di Benzema e Kanté. Il commesso gli chiede: "Cosa vuoi fare?". Il tecnico risponde: "Vogliamo dominare il mondo". Il filmato, di notevole impatto, ha riscosso grande successo anche fuori dai confini sauditi. Indubbiamente l'Al Ittihad sembra avere le idee chiare sui propri obiettivi.