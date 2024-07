video suggerito

Benzema scopre che Pioli sta per diventare l’allenatore e fa implodere l’Al Ittihad: crisi nel club Stefano Pioli sembrava a un passo dalla firma con l’Al Ittihad. L’ex tecnico del Milan però non è gradito a Benzema, che vuole un altro allenatore e ha puntato i piedi, spaccando in due la società. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

139 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Pioli, che ha lasciato il Milan al termine dell'ultimo campionato, sembrava a un passo dal firma con l'Al Ittihad, uno dei principali club dell'Arabia Saudita. Ma la trattativa si è arenata, improvvisamente, e rischia di saltare. L'idea di portare Pioli all'Al Ittihad ha creato una frizione interna al club che, secondo i media sauditi, vedrebbe al centro della scena Karim Benzema, la stella della squadra che invece vorrebbe un altro allenatore.

Pioli era il prescelto dell'Al Ittihad

L'Al Ittihad è una delle principali squadre dell'Arabia Saudita. Nel 2023 ha vinto il campionato, dopo aver chiuso seconda e terza. Un percorso portato a compimento da Espirito Santo, che però dopo un avvio traballante è stato liquidato. Al suo posto è salito a bordo Marcelo Gallardo. I risultati sono stati negativi: quinto posto, anche l'argentino è stato mandato via. Ed è partita la caccia al nuovo allenatore. Pioli è stato messo nel mirino, era il candidato principale ed è stato ‘quasi' ingaggiato, con tanto d'ingaggio faraonico. Il quasi però è parte fondamentale di ogni discorso. La trattativa pareva chiusa, ma si è fermata improvvisamente per ‘volontà' di Benzema, che ha portato a una divisione fragorosa nel club.

Ma Benzema vuole il suo amico Galtier

I media sauditi scrivono infatti che Loay Nazer, il presidente del club, e Ramon Planes, il direttore sportivo volevano Pioli e per questo avevano quasi chiuso la trattativa. Ma Benzema si è opposto e ha chiesto l'arrivo di Christophe Galtier, francese come lui ma soprattuto ottimo amico. L'idea era stata bocciata dai dirigenti, ma uno degli esponenti del comitato dei reclutamenti della Saudi League avrebbe, per conto dell'ex del Real Madrid, contattato Galtier e avrebbe addirittura trovato un accordo.

L'ex allenatore di Nizza e PSG avrebbe detto sì a un triennale da 12 milioni netti a stagione. Nazer e Planes si oppongono, ma Benzema ritiene di avere la parola finale sul nuovo allenatore, ci sarebbe scritto questo sul suo contratto. Il braccio di ferro continua. L'Al Ittihad è spaccato e il tempo stringe, con Pioli che resta alla finestra.