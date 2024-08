video suggerito

Podolski interrompe il pre partita di Real Madrid-Atalanta: ha un messaggio speciale per l'Inter Prima di Real Madrid-Atalanta Podolski ha dato vita a un siparietto già virale sui social: ha un messaggio d'amore per l'Inter, squadra in cui ha giocato nel 2015.

A cura di Ada Cotugno

In campo c'è l'Atalanta per la sua prima storica Supercoppa Europea, ma Lukas Podolski ha nel cuore un'altra squadra italiana. Pochi minuti prima dell'inizio della partita contro il Real Madrid l'ex giocatore ha fatto irruzione davanti alle telecamere di Sky per lanciare un solo messaggio d'amore ai nerazzurri, ma non quelli guidati da Gasperini.

Il tedesco si trova a Varsavia per svolgere il ruolo di commentatore tecnico per una televisione polacca, ma alla vista della stampa italiana non ha resistito e ha dato vita a un siparietto già diventato virale sui social che nulla ha a che fare con la partita che poi commenterà.

Il messaggio di Podolski per l'Inter

Gli sono bastati pochissimi minuti per mandare un'intera tifoseria in delirio. Mentre Giorgia Cenni e Massimiliano Nebuloni si trovavano in mezzo al campo per condurre il pre partita, alle loro spalle è comparso un divertito Podolski che si è preso completamente la scena. Il giornalista ha provato a improvvisare una sorta di intervista, ma il tedesco aveva tutt'altro in mente.

L'ex giocatore aveva una sola cosa da dire, "Forza Inter", ripetuto per due volte con un grande sorriso prima di uscire dall'inquadratura e lasciare che il programma proseguisse normalmente secondo la sua scaletta. Una visita breve che è bastata ai nerazzurri per ricordare il breve periodo in cui ha vestito la loro maglia.

Nel 2015 infatti il tedesco ha vissuto una sola stagione a San Siro, arrivando in prestito dall'Arsenal: 17 partite e un solo gol, prima di passare a titolo definitivo al Galatasaray e allontanarsi dal grande calcio europeo. Una volta appese le scarpette al chiodo si è dedicato alla sua attività da imprenditore con una prolifica catena di ristoranti di kebab e continua a mantenere vivi i contatti nel mondo del calcio lavorando come opinionista.