Real Madrid-Atalanta oggi in Supercoppa Europea, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Stasera a Varsavia si sfidano le squadre che hanno vinto la Champions e l’Europa League nella finale di Supercoppa Europea. Gasperini costretto a rivedere la formazione per infortuni e mercato, per il Real di Ancellotti prima ufficiale di Mbappè. Calcio d’inizio alle 21:00. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Atalanta, vincitrice dell'Europa League, e Real Madrid, detentori del titolo in Champions League, si sfidano a Varsavia nella Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione 2024/2025: si gioca mercoledì 14 agosto 2024 al PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

Dopo la notte magica di Dublino, altra serata storica per la formazione di Gasperini che per la prima volta nella storia del club gioca la finale del titolo europeo: di fronte i favoritissimi Blancos di Carlo Ancelotti che hanno vinto il titolo 5 volte su 8 finali disputate. "Vogliamo fare bella figura contro i migliori al mondo – le parole del tecnico dei bergamaschi – È sicuramente il momento più alto nella storia dell'Atalanta".

Con i gol di Carvajal e Vinicius, lo scorso 1° giugno, a Wembley il Real Madrid batté 2-0 il Borussia Dortmund e si aggiudicò la Champions League. Ancelotti vinse il titolo per la quinta volta, il Real per la quindicesima. Mentre l'Atalanta ha battuto per 3-0 il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League. La tripletta di Lookman ha fatto impazzire tutto il popolo nerazzurro, che a Dublino ha celebrato il titolo più importante della storia del club del presidente Percassi.

La formazione di Gasperini arriva alla sfida non al meglio della forma tra infortuni e mercato: Toloi, Scamacca, Scalvini e Zaniolo sono fuori per infortuni, Koopmeiners in dubbio perchè al centro di una trattativa di mercato con la Juve. Titolare Retegui con De Ketelaere e Lookman, tra i convocati di Gasperini ben 7 giovani. Tra le fila del Real Madrid, prima convocazione ufficiale per il nuovo acquisto Mbappè. La partita non sarà trasmessa in chiaro ma sarà visibile in esclusiva su Sky.

Partita: Real Madrid-Atalanta

Dove: Stadio Nazionale, Varsavia

Quando: mercoledì 14 agosto 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Supercoppa Europea

A che ora e dove vedere Real Madrid-Atalanta in diretta TV: la partita non è in chiaro

Real Madrid-Atalanta è una partita storica, innanzitutto per i nerazzurri ma lo è anche per il calcio italiano, che dopo quattordici anni porta una squadra a giocarsi la Supercoppa Europea. La partita non si potrà seguire in alcun modo in chiaro. Diretta TV solo per abbonati di Sky, che potranno vedere l'incontro su Sky Sport Uno (canale 201).

Supercoppa Europea, Real Madrid-Atalanta dove vederla in diretta streaming

La finale della Supercoppa Europea sarà trasmessa naturalmente anche in streaming. Lo streaming di Real Madrid-Atalanta sarà possibile solo per gli abbonati di Sky, che hanno a disposizione Sky Go, e di NOW.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta

Mbappé dovrebbe partire dalla panchina. Ancelotti con Bellingham alle spalle dei brasiliani Rodrygo e Vinicius. Qualche titolare dovrebbe partire dalla panchina. Modric alla regia. Nell'Atalanta subito Retegui titolare con Lookman. Musso titolare tra i pali.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Modrić, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. All. Ancelotti

Atalanta (3-4-3): Musso; Tolói, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

Pronostico Real Madrid-Atalanta: chi vince la finale di Supercoppa Europea

I pronostici dei bookmakers vedono il Real Madrid favorito per la vittoria del titolo: 1 quotato tra 1.48 e 1.56 mentre la vittoria dell'Atalanta non scende sotto i 5.25. Alte anche le quote per il pareggio alle fine dei tempi regolamentari con quote tra 4.35 e 4.75.

Questo sarà il terzo confronto in assoluto tra Real Madrid e Atalanta in tutte le competizioni, dopo la doppia sfida in occasione degli ottavi di finale di UEFA Champions League del 2020/21: successo dei Blancos in entrambi i casi in quell’occasione (1-0 a Bergamo il 24 febbraio 2021 e 3-1 a Madrid il 16 marzo).

Quarta finale di Supercoppa UEFA disputata tra una squadra Italiana e una Spagnola: il bilancio è di due trionfi italiani (entrambi del Milan, contro il Barcellona nel 1989 e contro il Siviglia nel 2007) e uno iberico (dell’Atletico Madrid contro l’Inter nel 2010).