video suggerito

Non è così che l’Atalanta sognava la sfida di Supercoppa col Real Madrid: convocati 7 diciannovenni La probabile formazione della Dea per la finale di Supercoppa Europea è un’incognita, Gasperini ha gli uomini contati a causa di infortuni e vicende di mercato. Chi gioca contro il Real Madrid mercoledì sera? È un rompicapo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Toloi, Scamacca, Scalvini e Zaniolo sono infortunati. Koopmeiners ha deciso di andare alla Juve e s'è chiamato fuori. Tra infortuni e storie tese di mercato l'Atalanta si avvicina alla finale di Supercoppa Europea con il Real Madrid nel peggiore dei modi. Nessuno, a distanza di qualche mese dal trionfo sull'imbattibile Bayer Leverkusen, avrebbe mai immaginato di trovarsi in queste condizioni al primo, grande appuntamento continentale della stagione.

Quale squadra presenterà Gasperini mercoledì sera (ore 21) a Varsavia? Ha una certezza che gli toglie il sonno: sa di avere gli uomini contati, Basta anche un solo colpo di tosse perché la situazioni si complichi più di quanto non lo sia già; gli mancano giocatori chiave e a quelli che sono arrivati (Retegui) non resta che saltare sul treno in corsa. Ecco perché il tecnico della Dea ha convocato ben sette giovani e gli provoca un sorriso sentirsi chiedere adesso quale sarà la formazione da schierare. Non è così che sognava di giocarsi tutto contro i campioni della Champions e Ancelotti.

I convocati dell'Atalanta per la gara con il Real Madrid

Sono 24 i calciatori che Gasperini ha messo in distinta per la partita del 14 agosto, tra questi ve ne sono ben sette che sono alle prime armi. Di seguiro la lista: Bakker, Carnesecchi, Cassa (centrocampista, 2006), Comi (difensore, 2005), De Ketelaere, De Roon, Djimsiti, Ederson, Godfrey, Hien, Kolasinac, Lookman, Manzoni (centrocampista, 2005), Mendicino (centrocampista, 2006), Musso, Palestra (centrocampista, 2006), Pasalic, Retegui, Rossi, Ruggeri, Sulemana, Tornaghi (difensore, 2005), Vavassori (attaccante, 2005), Zappacosta.

Le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid

Scelte obbligate sperando vada tutto bene. Gasperini ha pochi calciatori a disposizione in grado di stare su un palcoscenico così importante. In attacco ci sarà Retegui al battesimo del fuoco con De Ketelaere e Lookman a supporto. De Roon pronto ad arretrare in difesa, Pasalic a centrocampo. Mbappé gioca titolare oppure no? Ancelotti ha solo l'imbarazzo di consultare i nomi e poi dire "tocca a te". L'ex Psg potrebbe scendere in campo con Rodrygo e Vinicius. Se resta in panca, allora spazio a Bellingham sulla trequarti e Modric nel cuore della mediana. Carvajal e Mendy gli esterni in difesa.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.