Dove si gioca Supercoppa Europea 2024, lo stadio di Real Madrid-Atalanta La Supercoppa Europea 2024 si giocherà a Varsavia, in uno stadio costruito per Euro 2012: tutte le informazioni sull’impianto che ospiterà Real Madrid-Atalanta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La vittoria dell'Europa League ha dato all'Atalanta la possibilità di giocarsi un trofeo contro la squadra più forte d'Europa: i ragazzi di Gasperini saranno attesi dal Real Madrid nella finale di Supercoppa Europea che in questa edizione si giocherà a Varsavia, in Polonia.

Lo stadio scelto per l'evento è posto poco al di fuori del cuore della città e affaccia direttamente sul fiume Vistola che crea un'ambientazione unica. Non è la prima volta che il PGE Narodowy (come è meglio conosciuto dal nome dello sponsor) ospita una partita europea, dato che in realtà era stato appositamente costruito per Euro 2012, competizione assegnata congiuntamente a Polonia e Ucraina.

L'impianto dunque è recente e negli anni ha anche fatto da cornice alla finale di Europa League del 2015, vinta dal Siviglia contro il Dnipro. oltre che ai concerti di diversi artisti come Coldplay, Depeche Mode, Rolling Stones e più recentemente Taylor Swift.

Sorge sulle ceneri del vecchio Stadio del decimo anniversario del Manifesto di luglio (di cui conserva ancora qualche rampa di accesso), può ospitare 58.274 spettatori e i suoi posti sono interamente coperti dalla tettoia. Real Madrid e Atalanta però non godranno soltanto di un impianto piuttosto recente, ma anche di un centro sportivo fornito di qualsiasi comodità: contestualmente infatti l'intera area è stata riqualificata con la creazione di una piscina olimpica, un palazzetto dello sport e diversi punti ristoro che accoglieranno i tanti tifosi arrivati dalla Spagna e dall'Italia.

Chi si recherà allo stadio a Varsavia potrà raggiungere comodamente il luogo della partita, vista la vicinanza della stazione del treno che è stata soggetta a lavori di ammodernamento così come tutta l'area circostanze. Lo stadio però ha una particolarità: dalla sua inaugurazione ha ospitato anche diverse partite di football americano, la partita inaugurale del campionato mondiale di pallavolo maschile 2014 e quella della nazionale polacca per il campionato europeo di pallavolo maschile 2017.