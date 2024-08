video suggerito

Supercoppa Europea, dove vedere Real Madrid-Atalanta in TV e streaming: la partita non sarà in chiaro

A cura di Alessio Morra

Mercoledì 14 agosto a Varsavia si disputerà la finale della Supercoppa Europea. E per la prima volta dopo quattordici anni in campo ci sarà una squadra italiana. Ha il diritto di giocare l'Atalanta, che lo scorso maggio ha vinto l'Europa League. I nerazzurri affronteranno il Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions League. L'incontro prenderà il via alle ore 21 e non sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro. La finale della Supercoppa si potrà seguire solo su Sky.

A Varsavia l'Atalanta in ogni caso scriverà una pagina di storia. Lo farà già giocando per la prima volta la competizione e proverà a fare scacco matto al Real Madrid e a Carlo Ancelotti, che ha tanta voglia di ampliare la sua bacheca anche con Kylian Mbappé, che potrebbe fare il suo esordio con i blancos. Non è scontato che parta dal primo minuto il francese, arrivato da poco agli ordini del tecnico italiano. Ma al di là di Mbappé il Real ha una formazione formidabile. L'Atalanta da par suo proverà a vivere un'altra notte indimenticabile, dopo quella di Dublino in cui venne fatto a fettine il Bayer Leverkusen.

Sarà solo Sky Sport a mandare in onda l'incontro. La finale della Supercoppa Europea si potrà infatti seguire su Sky Sport Uno (canale 201), ma anche su Sky Sport (canale 251). Telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Streaming possibile per gli abbonati di Sky (con Sky Go) e di NOW. Real Madrid-Atalanta non sarà trasmessa in chiaro né dalla Rai né da Mediaset.

I due allenatori non dovrebbero schierare le formazioni tipo. Perché molti calciatori sono arrivati a disposizione tardi dopo aver partecipato agli Europei o alla Copa America. Il Real comunque presenta l'eterno Modric e in avanti Rodrygo e Vinicius. Mbappé e Bellingham potrebbero partire dalla panchina. Nell'Atalanta ci sarà l'esordio di Godfrey, preso dall'Everton, e di Zaniolo. Scamacca sarà fuori sei mesi e sarà rimpiazzato da Lookman, a caccia di un'altra grande notte europea. Fuori anche Koopmeiners, promessosi alla Juventus.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger, Fran García; Modric, Tchouaméni, Camavinga; Brahim Díaz; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Godfrey, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bakker; Zaniolo, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini