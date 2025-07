Real Madrid bloccato dal maltempo, non ci sono piste per atterrare: l’aereo gira in tondo per un’ora

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Real Madrid bloccato dal maltempo, non ci sono piste per atterrare a Newark: l'aereo gira in tondo per un'ora e la FIFA cancella gli appuntamenti della vigilia della semifinale del Mondiale per Club con il PSG. La squadra di Xabi Alonso era a Palm Beach e ha dovuto fare i conti con una tempesta, che ha impedito il decollo nell'orario stabilito per lasciare Miami: il volo charter è stato temporaneamente bloccato in attesa del via libera e il club ha dovuto comunicare alla FIFA la cancellazione degli impegni pre-match.

Un altro imprevisto si è verificato al momento dell'atterraggio, quando non c'era una pista disponibile da Newark e l'aereo ha girato in tondo per un'ora prima di avere la conferma per poter portare il club a destinazione. Il Real Madrid ha cercato altri approdi, prima in Virginia e poi ad Allentown, prima di ricevere l'assenso per atterrare a Newark.

A differenza del PSG, che si è allenato alla Rutgers University nel New Jersey, il Real Madrid ha scelto di rimanere a Palm Beach e prepararsi lì per la semifinale. Una decisione che si è rivelata un vero e proprio calvario.

Real bloccato da una tempesta: cancellati gli appuntamenti alla vigilia della partita col PSG

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'aereo del Real Madrid è decollato con un'ora di ritardo, per un viaggio di 2 ore e mezza verso l'aeroporto LaGuardia, situato nel quartiere del Queens a New York. Un incidente che il club madrileno non ripeterà se si dovesse qualificare per la finale: la squadra di Xabi Alonso resterebbe nel New Jersey per preparare l'eventuale finale di domenica 13 luglio, che si giocherà sempre al MetLife di East Rutherford.

Qualche giorno fa il National Hurricane Center aveva diramato delle previsioni piuttosto precise in merito alle condizioni climatiche della Flotrida per l'intera settimana, con una probabilità del 60% di trasformarsi in una depressione tropicale o in una tempesta tropicale.

Il programma del Real Madrid era quello di arrivare nel New Jersey il giorno prima della partita e di svolgere tutte le attività pre-match senza intoppi ma così non è stato.