Playoff Serie C oggi in TV su Rai o Sky, dove vedere le partite: programma e orari del 1° turno Oggi, domenica 1 maggio iniziano i playoff di Serie C con il 1° turno della fase a Gironi. In campo 18 squadre classificate tra la 5a e la 10a posizione. Ecco il programma completo e dove vedere le partite in diretta TV e streaming. Pescara-Carrarese verrà trasmessa in chiaro su RaiSport.

Conclusa la regular season oggi iniziano i play off di Serie C con il primo turno del girone. Sono nove le partite in programma questa domenica e si disputano con la formula a eliminazione diretta: le vincenti passano al secondo turno. Giocano i match del primo turno le squadre classificatesi dalla sesta alla undicesima posizione, nei gironi B e C le formazioni classificatesi dalla quinta alla decima.

Il programma si apre con la sfida tra Lecco e Pro Patria per il girone A alle 14:30. Alle 16:00 in campo Pescara-Carrarese per il girone B mentre alle 16:30 sarà il turno di Pro Vercelli-Pergolettese. Tra le 17:00 e le 17:30 si disputano i restanti match. Le partite dei playoff di Serie C sono trasmessi integralmente da Elevens Sport. Sky Sport trasmetterà 4 match. Su RaiSport sarà possibile seguire in diretta TV in chiaro la sfida tra Pescara e Carrarese.

Ecco il programma completo del primo turno dei playoff di Serie C con gli orari delle partite e dove vederle in diretta TV e streaming.

Playoff Serie C oggi in tv e streaming: il programma delle partite del primo turno

Per il primo turno di Playoff di Serie C si disputa oggi 1° maggio 2022 e sono nove le partite in programma. Il primo turno si svolgerà in gare secche e i caso di parità al termine dei 90′, passerebbe la squadra meglio classificata in campionato:

Girone A

14:30 – Lecco-Pro Patria (6° vs 11°) – Eleven Sports, Sky Sport (252)

16:30 – Pro Vercelli-Pergolettese (7° vs 10°) – Eleven Sports

17:30 – Juventus U23-Piacenza (8° vs 9°) – Eleven Sports, Sky Sport (251)

16:00 – Pescara-Carrarese (5° vs 10°) – Eleven Sports (in chiaro su RaiSport)

17:30 – Ancona Matelica-Olbia (6° vs 9°) – Eleven Sports

18:00 – Gubbio-Lucchese (7° vs 8°) – Eleven Sports, Sky Sport (252)

17:00 – Monopoli-Picerno (5° vs 10°) – Eleven Sports

17:30 – Virtus Francavilla-Monterosi (6°vs 9°) – Eleven Sports

17:30 – Foggia-Turris (7° vs 8°) – Eleven Sports, Sky Sport (253)

Juventus U23-Piacenza, dove vederla: la diretta TV su Sky

Sono quattro le partite dei Playoff di Serie C trasmesse in diretta tv (ma solo per abbonati) sui canali di Sky Sport. Tra queste spicca Juventus U23-Piacenza (251), le altre sono: Lecco-Pro Patria (252), Gubbio-Lucchese (252) e Foggia-Turris (253).

Pescara-Carrarese oggi in TV in chiaro su Rai Sport

Pescara-Carrarese è la partita di Playoff scelta per essere trasmessa in chiaro e senza costi aggiuntivi tra tutte quelle in programmazione domenica 1° maggio. Verrà trasmessa integralmente in TV su RaiSport mentre per il live streaming ci si può collegare al portale RaiPlay.

Prossime partite play-off Serie C: date e tabellone del secondo turno

Le squadre vincenti del primo turno si qualificano al secondo turno dei playoff del girone. In questa fase, alle squadre vincenti del primo turno, si aggiungono le due peggiori quarte tra i tre gironi e la quinta classificata nel girone in cui è presente la migliore quarta. Anche le partite del secondo turno si giocano con la formula della gara secca e sono in programma mercoledì 7 maggio. Ecco gli abbinamenti e il tabellone per il secondo turno dei playoff di serie C:

Girone A

Triestina-Peggiore classificata Primo turno Gir. A

Migliore classificata Primo turno Gir. A-Seconda migliore classificata Primo turno Gir. A

Girone B

Virtus Entella-Peggiore classificata Primo turno Gir. B

Migliore classificata Primo turno Gir. B-Seconda migliore classificata Primo turno Gir. B

Girone C

Avellino-Peggiore classificata Primo turno Gir. C

Migliore classificata Primo turno Gir. C-Seconda migliore classificata Primo turno Gir. C

Come funzionano i playoff di Serie C

Partecipano ai playoff di Serie C 28 squadre ossia quelle che nelle classifiche dei vari gironi della regular season si sono classificate dal 2° al 10° posto. A queste formazioni si deve aggiungere la vincitrice della Coppa Italia di serie C. Nel caso specifico, la società che ha vinto il trofeo nazionale è il Padova che ha battuto in finale il Sudtirol. Però i veneti sono arrivati secondi in campionato, garantendosi il passaggio al 2° turno dei Playoff mentre il Sudtirol si è guadagnato la promozione diretta. Dunque per regolamento, nel girone A è stata ammessa l'undicesima classificata, la Pro Patria.

I Playoff di Serie C si compongono di quattro fasi di programmazione. Il primo turno a gironi, che vedrà nel girone A le squadre classificatesi dalla sesta alla undicesima posizione, nei gironi B e C le formazioni classificatesi dalla quinta alla decima. Il secondo turno a gironi in cui entreranno in gioco le squadre classificatesi tra il 2° e il 5° posto. Poi due fasi nazionali (1° e 2° turno), fino alle Final Four e alla finalissima in programma il 12 giugno. Delle 28 squadre iniziali, solo una sarà promossa in Serie B. Ecco tutte le date dei playoff di Serie C: