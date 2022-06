Padova-Palermo dove vederla in TV e diretta streaming su Rai, Sky o Eleven Sport: formazioni e orario Padova-Palermo è la gara di andata della finale dei playoff di Serie C: allo stadio Euganeo si gioca il primo round tra squadre di Oddo e Baldini per decidere chi andrà in Serie B. Ecco le formazioni della partita e dove vederla in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Dove vedere in TV e streaming Padova–Palermo, finale d’andata dei playoff di Serie C

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Playoff Serie C 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Padova e Palermo si giocano la prima fetta di promozione in Serie B. Allo stadio Euganeo di Padova va in scena oggi, domenica 5 giugno 2022, la gara di andata della finale dei playoff di Serie C tra le squadre di Massimo Oddo e di Silvio Baldini per decidere chi giocherà nel campionato cadetto il prossimo anno. Diretta TV in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. I veneti hanno chiuso la Regular Season al secondo posto del girone A dietro al Südtirol, dopo un entusiasmante battaglia fino all'ultima giornata: nei playoff hanno eliminato Juventus Under 23 e Catanzaro. I siciliani si sono piazzati al terzo posto nel raggruppamento C alle spalle di Bari e Catanzaro: negli spareggi hanno eliminato la Triestina, Entella e Feralpisalò.

In caso di parità dopo i 180′ dei due match non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma verranno disputati supplementari e, eventualmente, i calci rigori. Stesso discorso per la differenza reti: se tutto dovesse essere in equilibrio dopo le due gare si andrà agli extra-time e, successivamente, ai tiri dagli undici metri. Non vale la regola dei gol in trasferta.

La gara di ritorno si giocherà tra una settimana esatta al Renzo Barbera – domenica 12 giugno (già disponibili i biglietti) – e soltanto una tra Padova e Palermo potrà gioire per la promozione in Serie B. Sia i padovani che i palermitani non frequentano la cadetteria dalla stagione 2018/2019: i veneti vennero retrocessi sul campo (18° posto) mentre siciliani i problemi finanziari portarono all'esclusione e alla ripartenza dai dilettanti.

Partita: Padova-Palermo

Quando si gioca: domenica 5 giugno 2022

Orario: 21:00

Canale TV: Rai Sport, Sky, Eleven Sport

Diretta streaming: Eleven Sport, Sky-Go

Competizione: Serie C, Playoff, RaiPlay, One Football.

Dove vedere Padova-Palermo in diretta TV e streaming: l'orario della partita

Padova-Palermo, sfida valida per l'andata della finale dei Playoff di Serie C, sarà visibile in diretta TV attraverso il servizio garantito da Sky. I canali di riferimento sono: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, dedicati alla partita e rivolti agli abbonati della piattaforma satellitare.

La partita tra i veneti e i siciliani si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports, che ha acquisito i diritti online dell'intera stagione di Lega Pro e garantisce anche la visione della fase successiva alla Regular Season. Il match si potrà vedere in streaming anche su Sky Go e One Football, per gli abbonati, e su RaiPlay gratuitamente.

Finale playoff Serie C, le probabili formazioni di Padova-Palermo

Oddo dovrebbe optare per il 3-4-3 con Ajeti, Valentini e Gasbarro davanti a Donnarumma. Germano e Curcio sulle fasce con Ronaldo e Dezi in mezzo al campo. Tridente con Chiricó, Santini e Bifulco. Fuori causa Kirwan, Matei e Busellato. Baldini non avrà l'indisponibile Marong e non cambia il il 4-2-3-1: Brunori unica punta con Valente, Luperini e Floriano a supporto sulla trequarti, De Rose e Damiani a fare da filtro in mezzo al campo. Davanti a Massolo la linea difensiva sarà composta da Buttaro, Lancini, Marconi e Giron.

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Ajeti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio; Chiricó, Santini, Bifulco. Allenatore: Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Baldini.