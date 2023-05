Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Crotone-Foggia e le altre partite: orari e diretta streaming Si scende in campo per le partite di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2022-2023: il programma completo, dove vederle in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Si va in campo per la partita di ritorno del secondo turno della fase ‘nazionale' dei playoff della Serie C 2022-2023. Oggi si deciderà chi andrà a giocare la Final Four: si scende in campo oggi, mercoledì 31 maggio, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Tutte le gare si potranno vedere in diretta TV e streaming con Eleven Sports, DAZN, Sky e OneFootball.

Nelle sfide d'andata ci sono stati risultati molto importanti che potrebbero incidere sul risultato finale. Il Foggia ha battuto per 1-0 il Crotone grazie ad una rete di Peralta all'inizio della ripresa mentre il Pordenone ha espugnato lo stadio di Lecco con un rigore di Burrai nei minuti finali. Proprio la concessione del penalty ha fatto infuriare il presidente dei lombardi ed è sceso in campo a protestare con l'arbitro: inevitabile l'espulsione e la lunga squalifica.

A Pescara la squadra di Zeman ha vinto il primo round con la Virtus Entella per 2-1 con i gol di Merola e Aloi che ribaltano il vantaggio ligure di Corbari. Pareggio a reti inviolate allo stadio Menti di Vicenza tra i biancorossi e il Cesena: si decide tutto al Manuzzi. La Lega Pro ha deciso di devolvere l'incasso della gara tra i bianconeri e i veneti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione.

Playoff Serie C, le partite di oggi: gli orari

Queste sono la partite di ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C in programma oggi, mercoledì 31 maggio, con fischio d'inizio alle ore 20:30.

Virtus Entella-Pescara

Pordenone-Lecco

Crotone-Foggia

Vicenza-Cesena

Dove vedere le partite dei playoff di Serie C in TV e in streaming

Le gare dei play-off di Serie C si potranno seguire in diretta TV con Eleven Sports, visibile su tutte le smart tv compatibili con l'apposita app; e si potranno vedere anche su DAZN, grazie all’accordo siglato con Eleven dove si possono vedere tutte le partite del campionato, playoff e playout, Coppa Italia e Supercoppa. C'è la possibilità OneFootball, che trasmetterà le sfide in pay-per-view e si può vedere scaricando sulla propria smart tv l’applicazione.

Tutte le sfide si potranno seguire in diretta streaming, su dispositivi mobile (pc, tablet e smartphone); sempre su Eleven Sports, DAZN e OneFootball.

La partita tra Crotone e Foggia verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su RaiSport, canale numero 58, e si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay.

Come al solito anche Sky trasmetterà le partite del secondo turno nazionale dei playoff: Crotone-Foggia su Sky Sport (canale 256), Virtus Entella-Pescara su Sky Sport (canale 257) e Cesena-Vicenza su Sky Sport (canale 258). Gli abbonati potranno vedere tutte le sfide anche in streaming con Sky-Go e NOW.