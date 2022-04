Playoff Serie C 2022: date, regolamento e accoppiamenti dei gironi I playoff e I playout di Serie C sono veri e propri tornei paralleli che inizieranno al termine della stagione regolamentare. Tre fasi tutte a loro volta suddivise e con criteri specifici da seguire. Ecco tutti gli incroci, il regolamento e le date che arrivano fino a giugno inoltrato.

A cura di Enrico Scoccimarro

Come ogni anno, gli appassionati delle squadre militanti in Serie C si interrogano sulle modalità, piuttosto ingarbugliate, di playoff e playout previste dal regolamento della competizione. Come accade già da diverse edizioni, infatti, il campionato di Serie C è diviso praticamente in una una stagione regolare, nella quale si affrontano 60 squadre spalmate in tre gironi da 20, e altri due tornei: i playout, in cui uscirà solo un nome per la promozione alla Serie B, e i playout, alla fine dei quali sei squadre scenderanno in Serie D, aggiungendosi alle ultime classificate dei tre gironi. Ai playoff parteciperanno 28 squadre, mentre ai playoff 12. Cerchiamo di fare chiarezza.

Quando si giocano i Playoff di Serie C 2021/2022

I playoff di Serie C dureranno più di un mese: inizieranno domenica 1 maggio 2022 e si concluderanno domenica 12 giugno 2022: nei giorni di questo mese si disputeranno solamente le gare valide per la final four, ovvero semifinali e finale. Si inizia con il primo turno della prima fase dei playoff, con le squadre degli stessi gironi che si affronteranno in gara unica domenica 1 maggio 2022. A seguire, ci sarà il secondo turno della stessa fase, in cui si aggiungeranno anche le due peggiori quarte e la quinta classificata nel girone in cui non è presente la migliore quarta, previsto per mercoledì 4 maggio 2022.

Si passerà poi al primo turno della seconda fase, ovvero i playoff nazionali, che si giocheranno in gare di andata e ritorno: le prime sono fissate per domenica 8 maggio 2022, mentre i ritorni per giovedì 12 maggio 2022. Le gare per il secondo turno di questa fase sono invece martedì 17 maggio 2022, con le partite di andata e sabato 21 maggio 2022 con quelle di ritorno.

Si arriverà infine alla final four, con le semifinali che si giocheranno sempre tra andata e ritorno, mercoledì 25 maggio 2022 e domenica 29 maggio 2022. Anche la finale è divisa in due partite: la prima domenica 5 giugno 2022 e il ritorno, con il verdetto fatale, una settimana dopo, domenica 12 giugno.

Il regolamento dei playoff e gli incroci ai gironi di Serie C

La vincitrice del torneo di playoff sarà la quarta squadra a salire in B, insieme alle altre tre classificate al primo posto dei rispettivi gironi. Ad oggi, ha già vinto il proprio campionato solo il Bari, in un girone C stradominato. Parteciperanno invece al torneo tutte le squadre dal secondo al decimo posto in classifica di tutti i gironi, più l'undicesima del girone in cui è presente la compagine che ha vinto la Coppa Italia di Serie C. Di queste 28 squadre, 21 (sette per ogni girone) partono dalla prima fase, ovvero i playoff girone, mentre le restanti sette vengono ammesse direttamente alla seconda fase, cioè i playoff nazionali, per poi chiudere con la terza e ultima della final four. I migliori piazzamenti diventano poi determinanti nel corso della competizione.

Da quest'anno c'è una componente da tener conto: l'eliminazione del Catania dal girone C. In questo caso, per determinare la squadra meglio classificata, per il girone C si utilizzerà un coefficiente moltiplicatore pari a 1,05555556 ottenuto dal rapporto tra il numero totale delle gare di regular season giocate nei gironi A e B (38) e il numero totale di quelle giocate nel girone C (36).

Primo turno playoff girone

Nel primo turno partecipano tutte le squadre che si sono classificate tra il 5° e il 10° posto degli stessi. A queste si aggiunge l’undicesima del girone in cui è presente la vincitrice di Coppa Italia Serie C che si affrontano in gara unica secondo il seguente schema: 5ª contro 10ª; 6ª contro 9ª; 7ª contro 8ª, tutte nello stesso girone. Si aggiungono a questo punto anche quelle classificate dal 6° all'11° posto nel girone in cui è presente la migliore quarta piazzata. Anche in questo caso si affrontano in gara unica in questo modo: 6ª contro 11ª; 7ª contro 10ª; 8ª contro 9ª. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno dei gironi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, avrà accesso al secondo turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Secondo turno playoff girone

In questo turno, oltre alle tre squadre qualificate dal primo, si aggiungono le due peggiori quarte tra i tre gironi e la quinta classificata nel girone in cui è presente la migliore quarta nel confronto con gli altri gruppi. Non ci sarà alcun sorteggio per gli abbinamenti ma la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, quella con i peggior piazzamento. Le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata. Le squadre vincenti avranno accesso alla fase playoff nazionale.

Primo turno playoff nazionali

A questa partecipano dieci squadre: le sei provenienti dai playoff dei gironi, le tre terze classificate nella stagione regolare e infine la migliore quarta della stessa. Qui, per gli accoppiamenti, diventano cruciali le teste di serie, ovvero le tre terze, la squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C (o la subentrata) e la meglio classificata in regular season tra le sei vincitrici dei playoff di girone. Le 10 squadre disputeranno un mini torneo di cinque partite in gare di andata e ritorno. Le teste di serie giocano il ritorno in casa. Avranno accesso al secondo turno coloro che hanno conseguito il punteggio maggiore. In caso di arrivo a pari punti dopo il ritorno, passerà il turno la squadra con la migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità a passare sarà la squadra testa di serie.

Secondo turno playoff nazionali

In questo turno si aggiungono alle cinque vincitrici del primo turno, le tre squadre che hanno chiuso al 2° posto in ogni girone al termine della stagione regolare. Gli accoppiamenti avverranno tramite sorteggio, ma a questo punto le teste di serie diventeranno quattro: le tre seconde classificate dei gironi nella regular season, più la miglior classificata tra le vincitrici del Primo turno playoff nazionale. Accedono alla final four le squadre con la miglior differenza reti nel doppio confronto. In caso di ulteriore parità, avanza la squadra testa di serie.

Final four playoff Serie C

Le quattro squadre che riescono a superare il secondo turno dei nazionali, si affrontano in due semifinali ed è previsto il sorteggio integrale per l'abbinamento. L'andata e il ritorno è stabilito sia per semifinali che finale. A quest'ultima si qualifica la squadra che ha ottenuto il maggiore punteggio. In caso di parità dopo il ritorno si farà ricorso alla differenza reti. Se anche questo valore sarà identico si ricorrerà a due tempi supplementari di 15 minuti e, se necessario, ai rigori. Anche in caso di parità in finale si procederà con gli stessi criteri. La vincente potrà finalmente festeggiare la promozione in Serie B.

Il calendario completo delle partite dei playoff

Ecco il calendario completo dei playoff di Serie C:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica: domenica 1 maggio 2022

2° Turno – Gara unica: mercoledì 4 maggio 2022

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata: domenica 8 maggio 2022

1° Turno – Gara di Ritorno: giovedì 12 maggio 2022

2° Turno – Gara di Andata: martedì 17 maggio 2022

2° Turno – Gara di Ritorno: sabato 21 maggio 2022

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata: mercoledì 25 maggio 2022

Semifinali – Gara di Ritorno: domenica 29 maggio 2022

Finale – Gara di Andata: domenica 5 giugno 2022

Finale – Gara di Ritorno: domenica 12 giugno 2022

Chi gioca i Playout di Serie C: accoppiamenti e date delle partite

Le gare dei playout saranno disputate tra sabato 7 maggio 2022 e sabato 14 maggio 2022. Vista l'esclusione del Catania, nei gironi A e B si affronteranno le formazioni dal 16° al penultimo posto: diciannovesima contro sedicesima e diciottesima contro diciassettesima. Nel girone C, invece, ci si scontrerà dal quartultimo all'ultimo posto, eccezion fatta chiaramente per il Catania: in questo caso la quartultima sfiderà l'ultima e la terzultima la penultima.

In casi di parità, il criterio da considerare è sempre quello della differenza reti e poi del miglior piazzamento: Le due squadre perdenti di ciascun girone retrocederanno in Serie D. I playout non vengono disputati se il distacco in classifica è superiore a 8 punti tra penultima e terzultima o tra terzultima e quartultima, nei gironi A e B. Non deve essere maggiore degli stessi punti tra ultima e penultima o penultima e terzultima nel caso del girone C.