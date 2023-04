Chi va ai playoff Serie C 2022/2023: squadre, regolamento e tabellone dei gironi Il regolamento e il tabellone di playoff e playout della Serie C 2022-2023. Già promosse in Serie B Feralpi Salò, Reggiana e Catanzaro.

Manca una sola giornata al termine della stagione regolare della Serie C. I tre gironi sono stati vinti da Feralpi Salò, Reggiana e Catanzaro che hanno ottenuto la promozione in Serie B. Una novità assoluta per il Salò, mentre è un grande ritorno per la Reggiana, beffata nella passata stagione, e per il Catanzaro, risalito a suon di record. La squadra di Vivarini può chiudere con 99 punti e ha già sognato oltre 100 gol. Un'altra squadra salirà in Serie B e lo farà attraverso i playoff, che da qualche anno hanno una formula molto particolare e durano oltre un mese. Praticamente sta per nascere un nuovo mini-torneo. E, come si suol dire, ne resterà soltanto una.

Quando si giocano i Playoff di Serie C 2022/2023: il calendario

Primo turno: 30 aprile

Secondo turno: 3 maggio

Primo turno fase nazionale: 7, 11 maggio

Secondo turno fase nazionale: 16, 20 maggio

Semifinali: 24, 28 maggio

Finali: 4, 11 giugno

Chi va ai playoff di Serie C dal Girone A: i possibili incroci

Il Feralpi Salò ha vinto il girone e giocherà la Serie B. La seconda e la terza classificata avranno un vantaggio perché inizieranno i playoff direttamente dalla fase nazionale, quindi eviteranno le fatiche dei primi turni (e di due partite). La classifica è cortissima e a una giornata dalla fine è complicato capire chi si posizionerà sul podio. Lecco (61 punti), Pro Sesto (60), Pordenone (59) e Vicenza (58) hanno la possibilità di ambire a ognuno dei primi cinque posti.

Il successo del Vicenza nella Coppa Italia di categoria regala i playoff anche all'undicesima classificata del Girone A e soprattutto ai biancorossi un posto per la fase nazionale. Quindi classifica alla mano, a un turno dalla fine, una chance di giocarli li hanno anche l'Under 23 della Juventus, dodicesima, e il Pro Patria.

Con la classifica a un turno dal termine, Lecco secondo e Pro Patria terzo salterebbero direttamente ai playoff nazionali, mentre il Pordenone partirebbe dal secondo turno, in programma il 3 maggio. Seguendo la classifica attuale sarebbero questi accoppiamenti del primo turno dei playoff:

6ª Padova – 11ª Renate

7ª Virtus Verona – 10ª Pergolettese

8ª Arzignano – 9ª Novara

Questo invece il tabellone del secondo turno playoff del Girone A

4ª Pordenone – vincente 8ª/9ª

vincente 6ª/11ª – vincente 7ª/10ª

Le squadre del girone B ai playoff

La Reggiana guidata da Aimo Diana ha vinto in volata un campionato equilibratissimo su Entella e Cesena, che ora tramite i playoff cercheranno il ritorno in Serie B. Cesena e Entella hanno entrambe 76 punti, nell'ultima giornata si giocheranno dunque il secondo posto, che vale tanto. Perché chi chiuderà dietro la Reggiana sarà direttamente al secondo turno dei playoff nazionale.

Altre sei squadre sono certe di giocare i playoff, ma nessuna di loro ha la certezza della posizione. Sono tra le prime nove, in ordine: Carrarese, Gubbio, Pontedera, Ancona, Lucchese e Siena. La decima posizione è in bilico tra Rimini (46 punti), Recanatese (44) e Fermana (43). In base alla classifica della trentasettesima giornata il primo turno dei playoff sarebbe:

5ª Gubbio – 10ª Rimini

6ª Pontedera – 9ª Siena

7ª Ancona- 8ª Lucchese

Questo invece il tabellone del secondo turno playoff del Girone B

4ª Carrarese – vincente 7ª/8ª

vincente 5ª/10ª – vincente 6ª/9ª

Girone C, gli incroci ai playoff di Serie C

Il Catanzaro dei record ha disputato una stagione stellare e vuole chiuderla con l'ennesima vittoria. Se così sarà la compagine calabrese chiuderà con 99 punti. Crotone sicuro del secondo posto. Per la terza posizione c'è bagarre tra il Pescara di Zeman, il Picerno e il Cerignola, in lotta anche con il Foggia per il quarto posto. Tutte queste squadre sono certe di viverli i playoff, così come il Monopoli, sicuro del settimo posto. Per le ultime tre posizioni sono in lotta un numero enorme di compagini e cioè: Giugliano, Latina, Taranto, Potenza, Virtus Francavilla, Juve Stabia, Avellino e Turris. Queste gli accoppiamenti del primo turno con la classifica della 37ª giornata:

5ª Cerignola – 10ª Taranto

6ª Foggia – 9ª Latina

7ª Monopoli- 8ª Giugliano

Questo invece il tabellone del secondo turno playoff del Girone C

4ª Cerignola – vincente 7ª/8ª

vincente 5ª/10ª – vincente 6ª/9ª

Il regolamento dei playoff di Serie C: tabellone e incroci dei gironi

I playoff di Serie C si sviluppano praticamente in due fasi. La prima riguarda i singoli gironi (A, B e C). Le squadre classificate dal quarto al decimo posto si affrontano in due turni secchi. In caso di parità al 90′ passa la squadra con la miglior classifica.

Le due squadre che escono vincenti dai playoff di ogni singolo girone si qualificano per il primo turno del playoff nazionale, al quale partecipano le tre terze classificate dei gironi (A, B e C) e la vincente della Coppa Italia, cioè il Vicenza. Si avranno così cinque partite da giocare con la formula dell'andata e ritorno.

Le cinque squadre che superano il turno, passano al secondo, che di fatto è un quarto di finale. Perché alle cinque squadre vincenti si aggiungono le tre seconde classificate dei gironi (al momento Lecce, Cesena e Crotone). E a quel punto parte ufficialmente un mini torneo con un tabellone che andrà velocemente a crearsi, perché poi le vincitrici dei quarti daranno vita alla Final Four. Si disputeranno le semifinali e la finale, tutta con la formula dell'andata e ritorno. La squadra vincitrice sarà promossa in Serie B.

Chi gioca i Playout di Serie C: accoppiamenti e date delle partite

L'ultima classificata di ogni girone retrocede, le squadre posizionate dal 16° al 19° posto di ogni girone si giocano la salvezza in un playout. Due sfide da dentro o fuori. Le partite si terranno sabato 6 e sabato 13 maggio. Chi perderà retrocederà tra i dilettanti. Stando alla classifica attuale questi sarebbero i playout dei tre gironi.

Girone A: 16ª Trento – 19ª Triestina; 17ª San Giuliano City – 18ª Albinoleffe;

Girone B: 16ª Alessandria – 19ª Imolese; 17ª Vis Pesaro – 18ª San Donato Tavernelle;

Girone C: 16ª Messina – 19ª Fidelis Andria; 17ª Monterosi – 18ª Gelbison;