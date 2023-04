La favola Feralpisalò scrive la storia: è promossa per la prima volta in Serie B La Feralpisalò festeggia la sua prima storica promozione in Serie B grazie alla vittoria sulla Triestina (1-0): una favola vera e propria quella della squadra del presidente Pasini e del tecnico Stefano Vecchi.

A cura di Vito Lamorte

Un giorno storico per la Feralpisalò. La squadra di Stefano Vecchi ha centrato la sua prima promozione in Serie B battendo la Triestina per 1-0 nel terzultimo turno del girone A della Serie C e, anche in virtù della sconfitta della Pro Sesto a Piacenza, ha staccato il pass per la cadetteria dopo una cavalcata che l’ha vista protagonista fin dalle prime battute del torneo: Siligardi & co sono balzati al comando alla 18ª giornata, l’11 dicembre, dopo il 4-0 rifilato al Novara e da allora sono sempre rimasta fra le tre di testa.

L’8 aprile di un anno fa la Primavera del club lombardo, guidata in panchina da Mauro Bertoni conquistò la promozione dalla C alla B, dal 3° al 2° livello; e un anno dopo la squadra maggiore ha centrato il passaggio dalla Serie C al secondo campionato nazionale: è la prima società della provincia di Brescia a centrare questo obiettivo in 120 anni di storia del calcio.

La squadra del presidente Giuseppe Pasini è stata bravissima a portare avanti il suo progetto, che punta alla valorizzazione dei giovani calciatori italiani (un solo straniero in rosa): grazie a questa politica alcuni calciatori hanno ritrovato uno spazio nel calcio professionistico che non pensavano di avere più mentre altri si sono fatti notare per la prima volta dal grande pubblico.

Il club nato nel 2009 dalla fusione tra l'A.C. Salò Valsabbia, società fondata nel 1985; e l'Associazione Calcio Feralpi Lonato di Lonato del Garda, nata nel 1963 con il nome di Pejo Lonato e rinominata dieci anni dopo a seguito dell'acquisizione da parte dell'industria Feralpi Siderurgica; è riuscito a prendersi questa promozione undici mesi dopo la seminale play-off persa contro il Palermo. Quindi siamo di fronte ad un percorso che nasce da lontano e non davanti ad una ‘stagione trionfale'.

Il caso ha voluto che quest'anno il Brescia rischia di retrocedere e nelle prossime settimane potrebbe verificarsi un vero e proprio paradosso a livello calcistico nella provincia lombarda, con la squadra del capoluogo che potrebbe sprofondare in Serie C e la Feralpisalò che giocherà nella cadetteria.