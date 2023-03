Il Catanzaro torna in Serie B dopo quasi 20 anni: la promozione arriva con 5 turni d’anticipo Il Catanzaro è stato promosso in Serie B con cinque turni d’anticipo. Decisiva la vittoria dei calabresi in casa della Gelbison (sul neutro dell’Arechi di Salerno) per 0-2 grazie ai gol di Iemmello e Brignola. Una festa attesa quasi 20 anni dal popolo giallorosso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Catanzaro è stato promosso in Serie B con cinque turni d'anticipo. Decisiva la vittoria dei calabresi in casa della Gelbison per 0-2 grazie ai gol di Iemmello e Brignola. Un intero popolo fa festa all'Arechi di Salerno dove per l'occasione è stata giocata la partita proprio in virtù dell'esodo di tifosi partiti da Catanzaro per seguire la squadra in questa storica trasferta. La serie cadetta torna nel capoluogo calabrese dopo ben 17 anni dall'ultima apparizione datata 2005-2006 quando i giallorossi retrocessero per poi fallire dopo aver concluso la stagione al 22esimo posto.

Oggi il Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini però è riuscito a cancellare le ultime difficili stagioni tra fallimenti, cambi di società e cocenti sconfitte sul campo ridando alla città una gioia immensa che un intero popolo ha potuto esternare sulle tribune dell'Arechi. Una stagione perfetta quella delle Aquile che sono state a dir poco straordinarie: solo una sconfitta nella stagione 2022/23, rimediata a metà febbraio contro la Viterbese, poi 86 goal siglati e 26 vittorie complessive, fino alla festa contro la Gelbison che ha fatto impazzire un'intera città che ora attende solo il rientro della squadra da Salerno per dare ufficialmente il via alla festa che durerà inevitabilmente tutta la notte.

L'annata del Catanzaro è stata fantastica. Una squadra capace di fare il vuoto dietro di sé con il Crotone secondo addirittura distante 16 punti dai giallorossi la cui vittoria del campionato non è mai stata in discussione. L'incredibile lavoro fatto dalla società che in rosa poteva contare su giocatori del calibro dello stesso Iemmello, Vandeputte, Biasci e Brignola – solo per citarne alcuni – ha permesso a Vivarini di lavorare su un gruppo forte e di grande esperienza che non si è scomposto dopo la cocente delusione della sconfitta dei playoff lo scorso anno contro il Padova rilanciandosi subito con convinzione per stravincere il campionato di Serie C e riportare la città di Catanzaro dove merita.

Contro la Gelbison la gara non è mai stata in discussione e all'Arechi tutto colorato di giallorosso, è stato Iemmello al 18′ con un colpo di testa a sbloccare il risultato e far esplodere tutto il settore distinti dello stadio occupato da una marea di tifosi calabresi. La squadra di Vivarini in precedenza aveva anche colpito un palo. Nel finale anche la Gelbison ha un'occasione per segnare ma l'estremo difensore del Catanzaro respinge salvando il risultato. Un'iniezione di fiducia incredibile dato che poi è arrivato il raddoppio in pieno recupero grazie a un bel diagonale di Brignola che ha dato ufficialmente il via alla festa delle Aquile.