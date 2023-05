Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Foggia-Cerignola e tutte le partite: orari e diretta streaming Si scende in campo per le partite di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2022-2023: il programma completo e dove vederle in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Si scende in campo per le gare di ritorno del primo turno della fase ‘nazionale' dei playoff della Serie C 2022/2023. Dopo le sfide d'andata si deciderà chi andrà a giocarsi le sue chance nel secondo turno della post-season: si scende in campo oggi, lunedì 22 maggio, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Tutte le partite si potranno vedere in diretta TV e streaming con Eleven Sports, DAZN, Sky e OneFootball.

Nei primi 90′ ci sono stati dei risultati abbastanza clamorosi come il poker che l'Audace Cerignola ha rifilato al Foggia di Delio Rossi al Monterisi: 4-1 con doppietta dell'ex Sainz Maza. Il Gubbio festeggia le mille panchine tra i professionisti del tecnico Piero Braglia vincendo 2-0 in casa contro l’Entella con l’uno-due Bulevardi-Di Stefano in due minuti all'inizio della ripresa.

Sconfitta di misura per il Vicenza a Sesto San Giovanni, con la Pro si impone per 2-1 e andrà al Menti a giocare con due risultati su tre per passare il turno. L'Ancona e il Pescara si salvano nel finale: i marchigiani vanno sotto di due reti in casa contro il Lecco e rimettono tutto in equilibrio all’ultimo secondo con Petrella (2-2) mentre la squadra di Zeman ha trovato nel giovane Delle Monache l'arma in più per uscire indenne dal terreno della Virtus Verona (2-2).

Al secondo turno della fase nazionale sono già qualificate le tre squadre che si sono piazzate al secondo posto dei rispettivi gironi, ovvero Crotone, Cesena e Pordenone.

Playoff Serie C, le partite di oggi: gli orari

Le partite di ritorno del primo turno della fase ‘nazionale' dei playoff di Serie C sono in programma oggi, lunedì 22 maggio, alle ore 20:30.

Lecco-Ancona

Pescara-Virtus Verona

Foggia-Audace Cerignola

Vicenza-Pro Sesto

Virtus Entella-Gubbio

Dove vedere le partite dei playoff di Serie C in TV e in streaming

I play-off di Serie C i potranno seguire in diretta TV con Eleven Sports, visibile su tutte le smart tv compatibili con l'apposita app; e si potranno vedere anche su DAZN, grazie all’accordo siglato con Eleven dove si possono vedere tutte le partite del campionato, playoff e playout, Coppa Italia e Supercoppa. Per chi non è abbonato ad Eleven Sports o a DAZN c'è la possibilità OneFootball, che trasmetterà le sfide in pay-per-view e si può vedere scaricando sulla propria smart tv l’applicazione.

Tutte le sfide si potranno seguire in diretta streaming, su dispositivi mobile (pc, tablet e smartphone); sempre su Eleven Sports, DAZN e OneFootball.

Anche Sky trasmetterà tre partite del ritorno del primo turno nazionale dei playoff: Foggia-Audace Cerignola su Sky Sport (canale 256), Pescara-Virtus Verona su Sky Sport (canale 257) e Vicenza-Pro Sesto su Sky Sport (canale 258). Gli abbonati potranno vedere tutte e tre le sfide anche in streaming su Sky-Go e NOW.

Il ritorno del derby della Capitanata, ovvero Foggia-Audace Cerignola, verrà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai Sport (canale 58).