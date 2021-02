L'andata degli ottavi di finale s'è trasformata in un incubo per il Barcellona, travolto in casa (4-1) dal Paris Saint-Germain e quasi fuori dalla Champions. Mbappé è stato devastante, s'è abbattuto come un ciclone sul lato destro della difesa catalana creando sconquassi. Sua la tripletta che ha schiantato i blaugrana in una serata tremenda per gli spagnoli. L'immagine di Piqué che si aggrappa alla maglietta dell'attaccante e prova a fermarlo (anche con le cattive) pur di vederlo correre ancora verso la porta è emblematica di quanto al Camp Nou i padroni di casa abbiano partito la freschezza atletica, la classe e la tecnica dell'avversario. Abbastanza da perdere le staffe.

Le urla di Piqué rimbombano nel Camp Nou

Nello stadio vuoto s'è sentito di tutto. La rabbia del centrale del Barça ha occupato la scena. Impossibile non percepire lo sfogo avuto nei confronti di Griezmann. I microfoni in campo e l'obiettivo delle telecamere fisso su Piqué hanno raccontato più ancora del risultato finale e della prestazione in sé qual è il momento che sta vivendo la squadra e cosa abbia significato il match di Coppa. È come se la ‘vecchia generazione', sostenuta ormai solo dall'orgoglio e dall'esperienza di un tempo, a un certo sia crollata sotto i colpi del nuovo che avanza.

Il botta e risposta tra Piqué e Griezmann

È il minuto numero 38 del primo tempo, Barcellona e Paris Saint-Germain sono sull'1-1 ma la piega che ha preso l'incontro è tale da lasciar presagire cosa sarebbe accaduto più in là. Piqué ha già fiutato l'aria che tira e sbotta. Lo fa dopo l'ennesimo affondo di Mbappé, un martello costante da quella parte assieme a Kurzawa. Se la prende con Griezmann che non corre abbastanza, non copre, si perde in passaggi inutili, non va in profondità e non permette alla squadra di verticalizzare il gioco. La scambio di battute tra i due testimonia il livello di tensione.

Piqué urla: "Un fottuto, lungo possesso palla! Dannazione, Grizzi. Hai rotto… dai! Un lungo, fottuto possesso palla!"

Griezmann replica: "Vacci piano, Geri, adesso smettila di urlare"

Piqué insiste: "Dannazione Grizzi, hai rotto…".

Griezmann perde le staffe e attacca: "La concha di tua madre".

Piqué ribatte: "No, la concha di tua madre… Stiamo soffrendo e siamo così da cinque minuti".

Griezmann è spazientito: "Ti ho detto di non urlare".

È in quel momento che interviene il compagno di squadra, Lenglet, per fare da paciere e provare a riportare un po' di calma. Bisogna piazzarsi in area perché il Pasg sta per battere un calcio d'angolo. Ma la discussione tra Piqué e Griezmann continua.

Piqué borbotta ancora qualcosa e poi sputa per terra: "Fottiti tu e tua madre, stiamo correndo come dei matti".

Griezmann: "E sto correndo anche io".