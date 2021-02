Un incontenibile Mbappè umilia il Barcellona di Messi al Camp Nou: 4-1 con il PSG che è riuscito a capovolgere il risultato dopo il vantaggio della Pulce su rigore. Tre gol del fenomeno di Pochettino e ciliegina anche di Kean per il successo parigino che ipoteca già all'andata i quarti di finale di Champions League.

Grande primo tempo per le due corazzate europee con Messi e Mbappè che accendono le micce e danno vita subito ad un confronto destinato a durare nel tempo. Il PSG non ha alcun timore reverenziale, Pochettino mette in campo una squadra offensiva pronta a sfruttare qualsiasi incertezza difensiva da parte dei padroni di casa. Che giocano bene, soprattutto di rimessa, soffrendo qualche difficoltà di troppo in difesa. Le occasioni non mancano, dopo i primi 10 minuti di studio in cui le due squadre si prendono le misure.

Più impegnato Ter Stegen di Navas nei primi 45 minuti ma a passare per primi in vantaggio sono i padroni di casa su rigore (confermato dal VAR): Messi implacabile realizza dal dischetto. Ma la gioia azulgrana dura un attimo, prima della spettacolare azione da parte del PSG: quattro passaggi di prima e palla in area dove Verratti si inventa un tocco d'esterno per Mbappè che scarta tutti e scarica rabbiosamente sul primo palo.

Il primo tempo finisce con il PSG in avanti e con Icardi che sfiora di testa la rete del 2-1. Barcellona irresistibile a tratti ma i francesi appaiono più corali e pericolosi nel complesso. Il pareggio premia più del dovuto i catalani con i parigini più belli ma meno concreti in avanti. E così quando arriva il 2-1 con il raddoppio di Mbappè e il 3-1 con la zampata di Kean c'è poco da recriminare per la squadra di Koeman che rischia di finire sulle gambe e in balia dell'avversario.

Nel finale, solito pressing del Barcellona con il PSG che gestisce, tremando qualche volta ma segnando alla fine il poker: Mbappè perfetto su contropiede di Drexler e palla alle spalle di Ter Stegen per un risultato umiliante nei confronti del Barça.