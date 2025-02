Perché rischiamo davvero di perdere un posto in Champions dopo la serata disastrosa di Milan e Atalanta

video suggerito

Una serata di Champions disastrosa per l'Italia. Le sconfitte di Atalanta (per un calcio di rigore folle) e Milan (punito da un errore clamoroso di Maignan) fanno da zavorra nella speciale classifica del ranking, erodono il piccolo vantaggio sulla Spagna che insidia da vicino la nostra posizione e l'ambizione di avere ancora 5 formazioni nella prossima edizione del trofeo.

Italia al 2° posto ma rischia per la concorrenza della Spagna

Cosa sta succedendo? Le prime due nazioni piazzate guadagnano una squadra in tabellone (5 e non 4): se l'Inghilterra che ha un quoziente di 20.892 è saldamente in vetta, non può dirsi lo stesso per il secondo gradino podio occupato proprio dalla nostra federazione. L'asticella è ferma a 17.562, alzata di pochissimo solo grazie al successo della Juventus. Il doppio ko rimediato contro Brugge e Feyenoord rappresenta una brusca frenata lungo il cammino, un'occasione sprecata in una giornata che non vedeva né inglesi né soprattutto spagnole in campo.

L'Italia ha sprecato l'occasione più ghiotta che aveva a disposizione: aggiungere coefficienti e tenere a bada la concorrenza degli iberici ai quali non manca molto per soffiarci il secondo posto (sono a 17.464). Meno di un decimo… gap che potrebbe addirittura essere colmato giovedì sera quando nei playoff di Europa League e di Conference il confronto sarà di 2 vs 1: Real Sociedad e Real Betis proveranno a rosicchiare ancora qualcosa confidando nel sorpasso, la Roma avrà anche il compito di difendere la linea di confine. E per fortuna che Inter (in Champions) e Fiorentina (in Conference) sono già qualificate agli ottavi.

Testa a testa tra Italia e Spagna per il secondo post

È testa a testa tra Italia e Spagna? Sì, a giudicare dalla fisionomia che ha preso la graduatoria: la Premier League ha messo il primato in cassaforte; Germania, Portogallo e Francia hanno perso progressivamente terreno. Il duello è tra la Serie A e la Liga e, almeno per adesso, le cose non vanno per il verso giusto.

Qual è il meccanismo di calcolo per la classifica del Ranking

Perché e cosa non funziona? Basta fare riferimento al meccanismo che c'è dietro il sistema di calcolo del punteggio in classifica: ogni partita attribuisce un determinato punteggio (2 punti per la vittoria e 1 in caaso di pareggio pareggio, eccezion fatta nei playoff dove questo parametro viene decurtato); la somma dei punti acquisiti viene ripartita per il numero di squadre iscritte alla competizione. Nel caso della Serie A erano 8 mentre adesso sono 7 considerata l'eliminazione del Bologna; mentre per la Liga erano 7 e ora 6. A questo conteggio vanno aggiunti anche i bonus per il passaggio di turno (attribuiti al termine dei playoff in questo caso).