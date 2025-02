video suggerito

L'errore di Maignan condanna il Milan in Champions League: il Feyenoord travolge i rossoneri Il gol di Paixao indirizza la partita per il Feyenoord che vince l'andata dei playoff di Champions contro il Milan: i rossoneri restano sopraffatti.

A cura di Ada Cotugno

Non è stata una buona serata per il Milan che è stato completamente sopraffatto dal Feyenoord nella gara d'andata dei playoff della Champions League. È bastato il gol degli olandesi dopo appena 4 minuti di partita per indirizzare tutto il risultato e far mettere la qualificazione per gli ottavi di finale in salita: a San Siro nella gara di ritorno non potrà esserci altro che la vittoria per i rossoneri per poter accedere al turno successivo dell Champions League.

L'errore di Maignan penalizza il Milan

Tanto della sconfitta passa per la papera di Maignan nei primi minuti della partita. Dopo una ripartenza del Feyenoord Paixao si è trovato davanti alla porta e incredibilmente ha segnato il gol del vantaggio davanti al portiere avversario rimasto attonito dalla traiettoria che ha preso il pallone: il manto erboso era completamente bagnato (a Rotterdam piove copiosamente) e il tiro ha preso un effetto che ha beffato completamente il francese.

Maignan è stato sorpreso sul primo palo con un errore davvero grossolano, ingannato da un rimbalzo al quale non è riuscito a trovare un rimedio. Ed è bastato quel tiro a indirizzare la partita in favore degli olandesi che sono riusciti a portarsi l'1-0 fino al triplice fischio dell'arbitro. Per tutta la gara il Milan ha fatto fatica e non è quasi mai riuscito a creare azioni davvero pericolose: Paixao ha seminato il panico nella metà campo rossonera e più volte gli olandesi hanno sfiorato la rete del raddoppio che avrebbe reso difficilissima la partita di ritorno.

Fra una settimana a San Siro ci sarà la resa dei conti e nonostante la brutta prestazione di oggi il Milan avrà l'occasione per riscattarsi e andare a prendersi gli ottavi di finale di questa Champions League. Per farlo però dovrà vincere e provare a reagire dopo questa amarissima trasferta olandese, conclusa con qualche piccolo acuto che però non è bastato.