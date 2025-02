video suggerito

Un brutto errore di Maignan regala il gol al Feyenoord: tradito da un strano rimbalzo La palla, complice un manto erboso reso insidioso dalla pioggia, gli è letteralmente schizzata davanti alle braccia, sorprendendolo sul primo palo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

304 CONDIVISIONI condividi chiudi

Igor Paixão ha segnato al minuto 2:56 della sfida contro il Milan. Ed è stato tremendo per com'è maturata la rete del vantaggio che ha fatto esplodere il De Kuip. L'andata dei playoff col Feyenoord si è aperta nel peggiore dei modi per i rossoneri, sotto di un gol a causa della ‘papera' che ha inficiato il tentativo di parata di Maignan.

Milan sotto di un gol nel peggiore dei modi: errore di Maignan

La palla, complice con ogni probabilità un manto erboso reso insidioso dalla pioggia, gli è letteralmente schizzata davanti alle braccia, sorprendendolo sul primo palo. Ha sbagliato a calcolare il tempo e la traiettoria della conclusione? Ha sottovalutato, forse, l'effetto bagnato che ha trasformato quel rasoterra in una ‘pallonata avvelenata'? La faccia che aveva l'estremo difensore francese spiegava bene quale fosse il suo stato d'animo in quel momento così delicato.

Maignan aveva gli occhi sbarrati e guardava incredulo dinanzi a sé. Non sa darsi pace né una motivazione valida. Sa solo che la gara è tutta in salita, iniziata malissimo non solo per la ‘topica' del portiere ma soprattutto per l'interpretazione tattica e l'agonismo profusi dagli olandesi: il Milan ne è rimasto letteralmente travolto, in balia degli attacchi e della propria incapacità di reggere all'urto e rilanciare l'azione.

Leggi anche Kelly fa un errore grave sul gol di Perisic: un difensore è spacciato quando si comporta così

Il portiere ingannato (forse) da uno strano rimbalzo

Cosa è successo in occasione del gol del vantaggio siglato dal Feyenoord? Il capovolgimento di fronte è stato rocambolesco, altrettanto il modo in cui Paixão ha pescato il jolly dalla distanza. Tutto è nato da una conclusione della squadra di Conceiçao: è stato Reijnders a scoccare il tiro a botta sicura ma è stato neutralizzato dal portiere avversario. È stato in quell'istante che il ‘diavolo' è sembrato in preda a un blackout improvviso.

La palla è stata rimessa in gioco e rilanciata in avanti: l'azione di contropiede non è apparsa così irresistibile, eppure s'è rivelata letale. Un tiro quasi innocuo si trasforma in una beffa atroce per il grave errore di Maignan: la palla tocca le sue mani e finisce in rete.