video suggerito

La Juve batte il Psv nell’andata dei playoff di Champions, ha mezza qualificazione in tasca I gol di McKennie e Mbangula danno la vittoria alla Juve e avvicinano gli ottavi di finale. Cosa serve al ritorno per passare il turno? Da regolamento, basta anche un pareggio con qualsiasi risultato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gol di Mbangula dà alla Juventus la vittoria (2-1) contro il Psv Eindhoven nell'andata dei playoff di Champions. È una rete pesante, avvenuta in un momento delicato della sfida: rimette le cose a posto e scaccia via i cattivi pensieri dopo quel pareggio di Perisic avvenuto nella ripresa. Sembrava viziato da un tocco di braccio di Lang e aveva fatto scattare le proteste dei padroni di casa. Avrebbe potuto spaccare il match, invece no la determinazione dei bianconeri ha fatto la differenza. Anche i cambi hanno sortito gli effetti sperati, tant'è che il raddoppio è nato proprio da un'iniziativa di Conceiçao subentrato a Nico Gonzalez. La caparbietà con la quale si spinge sul fondo e la mette al centro è decisiva. Scandisce un concetto che a Torino pareva smarrito: vincere anche nelle difficoltà, che è da grande squadra.

Il 2-1 non è un risultato che mette totalmente al sicuro la squadra di Thiago Motta ma è un piccolo vantaggio a cui aggrapparsi in vista del ritorno che si annuncia molto ‘caldo' in terra olandese (19 febbraio, sempre alle 21).

Cosa serve ai bianconeri per passare il turno? Da regolamento, alla luce di quanto accaduto a Torino basterà loro non perdere, pareggiando con qualsiasi numero di reti. C'è una possibilità anche in caso di sconfitta: se avrà le stesse proporzioni di quella ottenuta dai bianconeri allo Stadium, a parità di numero di gol tra andata e ritorno, si andrà ai supplementari e poi ai calci di rigore. La vittoria spazzerebbe via ogni calcolo rischioso.

A Eindhoven c'è bisogno vada in campo la migliore Juve possibile, sia sotto il profilo emotivo, sia agonistico sia dell'intelligenza tattica per tamponare anche il fattore ambientale. E se Vlahovic conserva la stessa carica mostrata quando ha preso il posto di Kolo Muani allora sì che i bianconeri avranno tutte le carte in regola per far sì che il passaggio del turno agli ottavi sia cosa fatta. Poi sfida a una tra Inter o Arsenal, ma è ancora presto per pensarci. C'è un ritorno tutto da giocare in apnea.