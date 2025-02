Juventus-PSV Eindhoven 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: bianconeri in pressing

La cronaca in diretta di Juventus-PSV Eindhoven 0-0 in programma oggi alle ore 21:00, in TV su Sky. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match dell'andata dei play off di Champions League 2024-2025

0

24 Juventus-PSV 0-0, Nico Gonzalez ci prova di testa Gara che adesso vive di sprazzi dall'una e dall'altra parte: dopo il pericolo subito i bianconeri provano a rispondere con Nico Gonzalez che sale altissimo e schiaccia di testa, senza fortuna. A cura di Alessio Pediglieri 17 Lampo PSV: Di Gregorio esce male, olandesi vicino al vantaggio Brutta uscita di Di Gregorio che esce male di pugno e permette al PSV di essere pericoloso: palla sopra la traversa sul tiro immediato di Sibari A cura di Alessio Pediglieri 15 Juve in controllo, ritmi altissimi al JStadium Ka Juventus prova a tenere in mano la partita, grazie ad un possesso importante (oltre il 60%) con il PSV che sta cercando di prendere le misure uscendo dalla propria metà campo. Al momento però, malgrado i ritmi molto alti non ci sono reali azioni offensive. A cura di Alessio Pediglieri 10 Juventus-PSV 0-0, olandesi in difficoltà La Juventus sta mettendo pressione costante in questo inizio di match trascinata anche dal pubblico di casa: PSV ripiegato su se stesso, chiuso nella propria metà campo A cura di Alessio Pediglieri 5 Juventus subito aggressiva Ottimo approccio della Juventus di Thiago Motta che sta provando a mettere alle corde il PSV sin dalle prime battute della partita A cura di Alessio Pediglieri 21:01 Juventus-PSV 0-0, inizia la partita di Champions Partiti! La Juventus si gioca i primi 90 minuti davanti al proprio pubblico: obiettivo, battere il PSV e provare a ipotecare già da subito gli ottavi di finale A cura di Alessio Pediglieri 20:50 Thiago Motta non si fida del PSV: "Giovani e pronti, rispetto totale" Malgrado tutti dicano Juventus, Thiago Motta non si fida e alza l'asticella dell'attenzione in vista della doppia sfida al PSV: "Sono una squadra giovane e pronta, sarà una partita difficile. Noi dobbiamo solamente pensare ad arrivare agli ottavi, nessun altro pensiero in testa nemmeno l'Inter. La mia sta diventando una squadra più resiliente che ad inizio stagione. Sarò nervoso, mi aspetto un grande clima e tanto spettacolo: si vive per queste sfide ad eliminazione diretta". A cura di Alessio Pediglieri 20:30 Chi è Siebert, l'arbitro di Juventus-PSV Eindhoven A dirigere Juventus-PSV sarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Schlager IV uomo, Dingert al VAR e Storks designato in qualità di AVAR. Tre e tutti burrascosi i precedenti con la Juventus. L’ultima volta il 12 maggio dell’anno scorso, contro il Siviglia A cura di Alessio Pediglieri 20:05 Juventus-PSV Eindhoven, le formazioni ufficiali: Douglas Luiz titolare, Kolo Muani in attacco La Juve sceglie ancora Kolo Muani, autore di 5 gol in 3 partite, come unico riferimento offensivo con Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz sulla trequarti. Il PSV punta sul 4-3-3 con il tridente Perisic, de Jong e Lang. Queste le formazioni di Thiago Motta e di Peter Bosz. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro; Schouten Veerman Saibari; Perisic, de Jong, Lang. All. Bosz A cura di Vito Lamorte 19:50 Il pronostico di Juventus-PSV Eindhoven Alla vigilia della doppia sfida, i favori del pronostico pendono per la Juventus qualitativamente più equipaggiata degli olandesi anche se il PSV Eindhoven si è comportato meglio nella fase a campionato. I bookmakers danno favoriti per la sfida di questa sera gli uomini di Thiago Motta che punterà tutto sull'ottimo momento di Kolo Muani. Anche per il passaggio del turno, le quote sono favorevoli ai bianconeri. A cura di Alessio Pediglieri 19:32 Perché la Juventus gioca in casa l'andata dei playoff contro il PSV La partita di questa sera è la gara di andata che vede di fronte Juventus e PSV per lo spareggio playoff di Champions. League. L'incontro si disputa a Torino, allo JStadium mentre il ritorno sarà in Olanda al De Kuip. I bianconeri affrontano la gara d'andata in casa per il peggior piazzamento nella classifica finale della fase a campionato unico, rispetto al PSV A cura di Alessio Pediglieri 19:31 Juventus-PSV in campo alle 21:00 Il fischio di inizio allo JStadium della sfida della Juventus agli olandesi del PSV è fissato alle 21:00: atto primo dei playoff che possono spalancare gli ottavi di finale alla squadra di Thiago Motta A cura di Alessio Pediglieri 19:30 Dove vedere Juventus-PSV di Champions League in TV e streaming Per la gara di andata dei playoff la Juventus di Thiago Motta ospita il PSV Eindhoven per la seconda fase ad eliminazione diretta della Champions League 2024-2025. Fischio d’inizio alle ore 21, con diretta TV e streaming in esclusiva su Sky e Sky GO. A cura di Alessio Pediglieri