video suggerito

Juventus-PSV, dove vederla in TV e streaming: l’orario della partita di Champions League La Juventus di Thiago Motta ospita il PSV Eindhoven nella gara d’andata dei play-off della Champions League 2024-2025. Fischio d’inizio alle ore 21, con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus ospita il PSV Eindhoven nella gara d'andata dei play-off della Champions League 2024-2025: si gioca all'Allianz Stadium di Torino il primo match degli spareggi che sanciranno il futuro dei bianconeri nella massima competizione europea. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Diretta TV e streaming su Sky e Sky-Go.

La squadra di Thiago Motta ha chiuso la fase a girone al 20esimo posto ed è riuscita ad evitare il derby italiano con il Milan: l'urna di Nyon ha decretato l'accoppiamento con il PSV Eindhoven (14esimi nella classifica unica), che può rappresentare un primo punto di svolta della stagione per i bianconeri. La Vecchia Signora, che viene dalla vittoria in casa del Como, ha già affrontato gli olandesi di Peter Bosz in questa stagione: Yildiz & co nel match di esordio della fase a girone unico vinse per 3-1, con i gol del numero 10, McKennie e Nico Gonzalez. Un successo sarebbe fondamentale in vista della sfida di ritorno, decisiva per il passaggio del turno, che si giocherà mercoledì 19 febbraio alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven. Chi passerà il turno affronterà l'Inter o l'Arsenal agli ottavi.

Partita: Juventus-PSV

Orario: 21:00

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: martedì 11 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Champions League 2024-2025, play-off

Juve-PSV, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Juventus-PSV? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 252, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol.

Dove vedere Juventus-PSV in diretta streaming

Juventus-PSV si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Juventus-PSV, le probabili formazioni della partita di Champions League

La Juve sceglie ancora Kolo Muani, autore fin qui di 5 gol in 3 partite, unico riferimento offensivo con Conceiçao, McKennie e Yildiz sulla trequarti. Il PSV dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con Bakayoko, Til e Perisic a supportare De Jong unica punta punta. Queste le probabili formazioni di Thiago Motta e di Peter Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Motta.

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. Allenatore: Bosz.