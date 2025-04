Perché oggi si giocano Inter-Milan e i recuperi di Serie A ma sabato non si può giocare Inter-Roma

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Oggi, mercoledì 23 aprile, il pallone torna a rotolare in Italia. Sono in programma infatti i quattro recuperi della 33ª giornata di Serie A e la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Si gioca anche in Serie C. In campo oggi, ma non sabato, quando tutto lo sport italiano sarà fermo. In tanti in queste ore si stanno chiedendo perché in questo mercoledì si può giocare a calcio a livello professionistico, mentre sabato 26 aprile no. Il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, ma il divieto allo sport e in particolare al calcio ci sarà sabato per una forma di rispetto nel giorno dei solenni funerali del Pontefice.

Oggi in programma 4 partite di Serie A e Inter-Milan

Lunedì 21 aprile Papa Francesco è venuto a mancare. In ogni angolo del mondo se n'è parlato. Il Papa è morto il giorno dopo la Pasqua. Il calcio si è fermato subito in Italia, con le quattro partite di Serie A in programma a Pasquetta rinviate a data destinarsi. A cascata stop pure per Serie B e Serie C. Poche ore dopo è stato stabilito che Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Torino-Udinese si sarebbero giocate mercoledì 23 aprile, alle ore 18:30. Tutte assieme. Perché alle 21 di questo mercoledì c'è Inter-Milan, semifinale bis di Coppa Italia, all'andata 1-1.

Si gioca pure giovedì e venerdì, ma non sabato

Dunque si torna a giocare. In campo oggi anche la Serie C, con il Girone B. E si proseguirà giovedì 24 con l'altra semifinale di Coppa Italia tra Bologna e Empoli, con i rossoblu che partiranno dal 3-0 dell'andata. Poi in campo pure venerdì 25 con Atalanta-Lecce e la Serie B. Stop invece per sabato 26 aprile. Per poi ripartire regolarmente domenica 27. Polemiche ce ne sono state, eccome, per data e orario di Inter-Roma, una delle tre partite che per calendario si sarebbero dovute tenere sabato.

Inter-Roma in programma domenica 27 aprile

Como-Genoa è rinviata senza problemi, pure per la comoda situazione di classifica di entrambe le squadre.Lazio-Parma passerà al lunedì. Per Inter-Roma c'è stato un balletto, a tratti stucchevole. Si gioca domenica, poi si gioca sabato sera, pareva certo il match al sabato sera. Poi è arrivato il nuovo orario e soprattutto la nuova data. Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile, ore 15.

Le disposizioni del CONI e del Ministro Abodi

Quindi confermata la disposizione generale del CONI, che aveva consigliato alla federazioni sportive di non disputare eventi nel giorno dei funerali del Papa, sabato. Questo indirizzo era stato anche confermato dal Ministro dello Sport Andrea Abodi, in un'intervista alla Rai: "Noi abbiamo dato degli indirizzi nel rispetto dell'autonomia dello sport e dei calendari sportivi, abbiamo dato questo orientamento a rispettare il sabato, la giornata in cui vengono celebrati i funerali del Santo Padre, così come abbiamo dato degli indirizzi sui programmi sportivi da qui a venerdì sera".