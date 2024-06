Perché oggi e domani non si giocano partite agli Europei di calcio 2024

video suggerito

Gli Europei 2024 sono entrati nella seconda fase del torneo: mercoledì 26 giugno si è conclusa la prima parte, a Gironi, con le classifiche finali che hanno decretato tutte le qualificate per gli ottavi di finale. Che inizieranno sabato 29 giugno, quindi sia oggi giovedì 27 che domani venerdì 28 giugno non ci sarà alcuna partita in programma, come da calendario e regolamento.

Dopo 13 giorni ininterrotti di partite, Euro 2024 si ferma. Iniziato con la gara inaugurale della Nazionale ospitante, la Germania, lo scorso 14 giugno, le ultime partite disputate risalgono a martedì 26 giugno con ben quattro gare in tabellone a conclusione della Fase a Gironi che ha delineato le 16 qualificate per la fase ad eliminazione diretta: le prime due di ogni girone più le migliori 4 terze. Ma perché sia oggi che domani non ci saranno altre partite agli Europei?

Il calendario e il regolamento di Euro 2024

La risposta si cela nel regolamento del torneo continentale che segue, di massima, lo stesso svolgimento di tutte le altre competizioni internazionali di questo livello, come i Mondiali ad esempio. Diviso in due fasi (a Gironi e ad eliminazione diretta), per garantire l'equità dello svolgimento del torneo è richiesta la regola della contemporaneità per le ultime partite dei vari Gironi: le quattro squadre impegnate devono scendere in campo nello stesso momento allo stesso orario. Così è accaduto che lunedì 24 giugno si siano giocate due partite (Italia-Croazia e Spagna-Albania), allo stesso orario, le 21. E nelle giornate di martedì e di mercoledì se ne sono svolte ben 4, due alle 18 (con le squadre del medesimo Girone) e due alle 21 (sempre con le Nazionali del medesimo Gruppo). Ciò ha permesso di creare un "vuoto" programmato, di partite, in vista degli ottavi.

Il calendario di Euro 2024 dagli ottavi alla finale

Nulla di strano quindi, con le Nazionali qualificate per l'ultima fase ad eliminazione diretta (ci sarà sempre un vincitore a fine partita, anche attraverso i supplementari o i calci di rigore) che si protrarrà fino al prossimo 14 luglio, giorno della finalissima che consegnerà il titolo continentale 2024.

Gli ottavi di finale di Euro 2024

Svizzera-Italia – 28 giugno, ore 18:00

Germania-Danimarca – 28 giugno, ore 21:00

Inghilterra-Slovacchia, 30 giugno, ore 18:00

Spagna-Georgia, 30 giugno ore 21:00

Francia- Belgio 1 luglio, ore 18:00

Portogallo-Slovenia – 1 luglio, ore 21:00

Romania-Olanda 2 luglio, ore 18:00

Austria-Turchia 2 luglio, ore 21:00

I quarti di finale di Euro 2024

Spagna o Georgia – Germania o Danimarca

Portogallo o Slovenia – Francia o Belgio

Romania o Olanda – Austria o Turchia

Inghilterra o Slovacchia – Svizzera o Italia

Semifinali e finale

Martedì 9 luglio 2024

Mercoledì 10 luglio 2024

Domenica 14 luglio 2024