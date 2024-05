Perché l’arbitro Volpi si è dimesso improvvisamente dopo Cremonese-Pisa: non è colpa degli errori

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Al triplice fischio di Cremonese-Pisa valida per la giornata 36 del campionato di Serie B, l'arbitro della partita, il sig. Manuel Volpi, ha annunciato con un post a sorpresa sui social di aver chiuso con la sfida dello Zini la sua carriera. In un lungo messaggio Volpi ha ringraziato tutti prima di rassegnare ufficialmente le proprie dimissioni da qualsiasi altra carica anche all'interno dell'AIA.

Nel testo pubblicato poco dopo la fine della partita di Cremona non c'era alcun accenno alle motivazioni che hanno portato il giovane direttore di gara a prendere questa decisione. In un primo momento si era ipotizzato che potesse essere frutto di alcune decisioni di campo contestate, soprattutto dal Pisa, e dall'eventuale e conseguente pressione percepita in quel momento. Ma in realtà è stato lo stesso Volpi poche ore dopo a rendere note le motivazioni che l'hanno portato alle dimissioni.

La spiegazione dell'arbitro Volpi dopo la decisione di dimettersi

Visto il caos creatosi subito dopo il suo annuncio, è stato così lo stesso Volpi a spiegare con un'altra storia cosa sia realmente accaduto: "Mi sono dimesso per un problema personale molto serio – ha scritto il fischietto aretino – Chiunque abbia voglia di scrivere in qualsiasi posto e a qualsiasi titolo inesattezze per screditare la mia persona si divertirà con i miei legali". Volpi ha voluto però prima ringraziare nello specifico Daniele Orsato considerato una delle persone più importanti in questo suo percorso: "Mi è stato accanto nel momento più difficile della mia vita…".

La storia di Volpi circa i motivi delle sue dimissioni.

Il direttore di gara ringrazia tutti e pubblica una nuova storia

Sul suo account Instagram poi Volpi pubblica un'altra storia in riferimento alle dimissioni. Nello specifico pubblica la sua nota inviata all'AIA sovrascrivendo i ringraziamenti a coloro i quali hanno voluto spendere una parola per lui. "Estendo il grazie della lettera a tutti voi che mi avete riservato un pensiero – scrive – Ho lasciato un buon ricordo e significa che mi sono comportato bene con tutti indipendentemente da ruoli, gradi e tornaconto personale…".

La terza storia di Manuel Volpi sui social.

Per il momento c'è giustamente massima riservatezza sulla decisione dell'arbitro Volpi di chiudere la sua carriera all'età di 35 anni. Il fischietto della sezione di Arezzo era sceso in campo in occasione di Cremonese-Pisa, partita in cui è stata anche contestato per aver concesso una punizione ai padroni di casa risultata poi decisiva poiché realizzata da Massimo Coda con un'esecuzione perfetta. Di questo ha parlato il tecnico del Pisa a fine partita, Alberto Aquilani: "Nel finale l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato, però non ha cambiato la decisione".