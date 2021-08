Perché è stato annullato il gol di Ronaldo in Udinese-Juventus? Doccia fredda per Cristiano Ronaldo e la Juventus nel recupero del match in casa contro l’Udinese. Il centravanti portoghese ha sfruttato un ottimo assist di Chiesa per segnare il gol del 3-2. Gioia incontenibile per CR7, ma vanificata dall’intervento del Var: sanzionata la sua posizione irregolare.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo aveva segnato il gol vittoria della Juventus sul campo dell'Udinese in pieno recupero. Una gioia incontenibile per il bomber finito al centro di un caso dopo l'esclusione iniziale, durata però pochissimo. Doccia fredda da parte dell'arbitro che dopo consultazione con i colleghi al Var, ha annullato la marcatura. Il motivo? La posizione di fuorigioco millimetrica del portoghese. Nulla di fatto e match che si è concluso sul risultato di 2-2.

Moviola ricca di episodi in Udinese-Juventus. L'ultimo è arrivato proprio sul gong, a pochi secondi dal triplice fischio finale. Pennellata di Chiesa per la testa di Cristiano Ronaldo, impeccabile come sempre nello stacco aereo per battere Silvestri. Sotto la lente d'ingrandimento della sala Var la posizione dell'attaccante lasciato inizialmente in panchina da Massimiliano Allegri. Dopo qualche secondo di stop, il verdetto ufficiale comunicato dal direttore di gara con l'ormai celebre simbolo del check della moviola in campo: offside di CR7, letteralmente millimetrica. Una beffa per l'attaccante che si era tolto anche la maglietta rimediando dunque il cartellino giallo, che non è stato cancellato come il gol.

Quello su Cristiano Ronaldo non è stato l'unico intervento del Var in questo match. In precedenza la moviola in campo è intervenuta su altre due situazioni di offside rivelandosi decisivo. Prima ha sanzionato la posizione irregolare di Stryger-Larsen, annullando quello che sarebbe stato un potenziale penalty per i friulani, legato ad un contatto Danilo-Deulofeu; poi è intervenuto a convalidare il gol dello spagnolo dopo un errore di Szczesny protagonista di una partita assolutamente negativa.