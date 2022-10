Per Piquè si prepara la beffa più atroce: dovrà giocare con il nome di Shakira scritto sul petto Dopo la casacca speciale indossata dai giocatori di Xavi contro il Real Madrid nel Clasico, ci si appresta ad una maglia con una nuova scritta inedita sul petto. Ma che per Piquè si trasformerebbe in una imbarazzante situazione. “Colpa” della crisi del Barcellona.

La più classica legge del contrappassato, per non dire di peggio, si sta abbattendo su Gerard Piquè, bandiera del Barcellona e del calcio spagnolo e potrebbe concretizzarsi già nella prossima partita che attende i catalani in Liga. Non si tratta di un infortunio o di un'altra panchina in un club che sta provando in ogni modo di risollevare le proprie sorti il prima possibile, per evitare il baratro di un buco economico che non avrebbe ritorno. Il motivo è molto più banale e, per diversi aspetti, assai più divertente e pungente.

Sull'onda dei nuovi accordi finanziari tra il Barcellona e i suoi sponsor, volti a trovare qualsiasi modalità utile per risanare bilanci e riportare liquidità in casse praticamente esangui, c'è anche la cessione dello spazio sulle maglie da gioco messo a disposizione di Spotify, il main sponsor che oramai sta dettando legge in casa azulgrana in fatto di marketing. Il Camp Nou è sempre più affiancato al meno altisonante nome, ma molto più accattivante a livello commerciale, di Spotify Stadium e con il Clasico, poi perso malamente con il Real Madrid, si è dato il via ufficiale alle divise brandizzate a seconda delle esigenze dello sponsor del momento.

La maglia del Barcellona nel Clasico contro il Real, "targata" in modo inedito da Spotify

È così che la mitica, e solo qualche anno fa intoccabile, camiseta azul y grana si è dovuta prestare ad una campagna pubblicitaria dedicata a Drake, uno dei cantanti del momento che ha tagliato il traguardo delle 50 miliardi di visualizzazioni su Spotify. Così, il suo logo – un gufo stilizzato – ha fatto la sua apparizione sulle maglie di Lewandowski e compagni in una delle gare dal richiamo mediatico e visibilità come poche altre al mondo, il derby col Real Madrid. Ed è così che la storia è pronta a ripetersi prossimamente, sempre dietro le direttive di Spotify, con una nuova altra inedita maglia con cui i giocatori dovranno scendere in campo, che riporterà il nome di un altro artista musicale da promuovere.

E cosa c'entra il povero Piquè? C'entra eccome perchè l'artista in questione non è nient'altro che Shakira, la donna con cui ha vissuto una lunga e intensa storia d'amore, la madre dei suoi due figli Sasha e Milan, e la compagna di una vita da cui si è separato non senza clamori e relativi gossip di contorno. Adesso, la beffa finale: se dovesse essere confermata l'indiscrezione della nuova maglia che intanto sta già spopolando sui social, Piquè potrebbe ritrovarsi a indossare una casacca che riporterà ben in vista sul petto sì il logo di Shakira, ma anche il nome della sua ex compagna. Il tutto per omaggiare la cantante colombiana che è diventata il primo artista latinoamericano ad avere quattro canzoni che hanno superato i 200 milioni di visualizzazioni su Spotify.

Purtroppo per il difensore del Barcellona, la situazione non finisce qui e potrebbe diventare ancor più imbarazzante. La partnership tra Barcelona e Spotify potrebbe portare infatti ad un altro incrocio di eventi a dir poco incredibile, legato a doppio filo con la campagna pubblicitaria. La maglia intitolata a Shakira, secondo le ultime indiscrezioni della stampa spagnola più vicina al gossip, sarebbe il riconoscimento che Spotify vorrebbe fare alla cantante per promuovere un suo brano preciso: il singolo "Monotonia". Proprio la canzone che sarebbe ispirata alla fine della storia con Piquè, in cui ritorna espressamente sul loro rapporto e la sua conclusione (Era colpa della monotonia/Non ho mai detto niente/ ma mi ha fatto male/Sapevo che sarebbe successo) dove Shakira sottintende il tradimento subito dal difensore centrale del Barça, con cui ha condiviso la vita per 12 anni.

Insomma, semmai dovesse andare in porto l'accordo tra il Barça e Spotify su Shakira per Piquè il tutto si potrebbe trasformare in un vero e proprio incubo. Pensava di essersi gettato alle spalle questa storia in modo definitivo e, invece, ora rischia di trovarsela in bella mostra sul petto: l'unica via di salvezza sarebbe riuscire a restare per una volta in panchina piuttosto che in campo, senza recriminare un posto da titolare.