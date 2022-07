L’offerta di Shakira a Piqué: sono tanti soldi. Ma il faccia a faccia finisce male: “È devastata” Drammatico faccia a faccia tra Gerard Piqué e Shakira dopo la separazione: “Per lei non è giusto”.

A cura di Paolo Fiorenza

Nonostante durante la loro relazione durata 12 anni Gerard Piqué e Shakira non si siano mai sposati, la separazione tra il 35enne calciatore del Barcellona e la 45enne cantante colombiana porta dietro di sé alcuni strascichi che saranno materia di avvocati. E che avvocati: parliamo del top in Spagna. Perché se è vero che dal punto di vista degli interessi in comune qualcosa andrà comunque sistemato, la battaglia vera sarà sui figli e su dove dovranno andare a vivere, con Shakira intenzionata a portarsi Milan e Sasha a Miami – dove vuole trasferirsi – e Piqué fermamente contrario a lasciarli andare via da Barcellona.

Entrambi dunque hanno già assunto avvocati di prestigiosi studi legali specializzati in casi di famiglia, divorzio e tutto ciò che comporta una separazione, in particolare quella di due personaggi pubblici e milionari. Che il pericolo di finire in tribunale per dirimere la questione sia concreto, lo dimostrano i tentativi fatti finora di trovare un accordo, tutti naufragati. Certamente il tradimento del giocatore con una ragazza poco più che ventenne, evento che ha scatenato il precipitare della situazione fino al comunicato di inizio giugno che ha annunciato la separazione, non ha agevolato la distensione tra le parti, ma davanti al bene dei figli sembrava che la coppia fosse decisa a tendersi la mano. Niente di tutto questo, almeno finora.

Piqué e Shakira nel pieno della loro felicità

Il programma ‘Chisme No Like' ha svelato di aver avuto accesso all'accordo formale presentato dagli avvocati di Shakira al calciatore del Barcellona. Secondo il documento, la cantante coprirebbe tutte le spese per il mantenimento di Sasha e Milan. Inoltre sarebbe disposta a pagare il 20% di un debito che ha Piqué, che sarebbe di 2,5 milioni di euro. E ancora, l'icona della musica latino-americana pagherebbe almeno cinque viaggi in prima classe da Barcellona a Miami, per consentire al giocatore di andare a fare visita ai figli nella casa in Florida, trattenendosi lì quanto vuole.

L'offerta tuttavia sarebbe stata rifiutata da Piqué, assolutamente fermo nel non volere che i due bambini si trasferiscano da Barcellona a Miami, lasciando l'ambiente in cui sono cresciuti e soprattutto i nonni paterni che li hanno tirati su. La questione sarebbe stata oggetto anche di un incontro privato tra i due. "C'è stato un incontro tra Shakira e Piqué, faccia a faccia, con i rispettivi avvocati. Da quello che mi hanno detto, è stato un incontro piuttosto teso – ha detto il giornalista Jordi Martin – C'è stata una discussione su dove vivranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia ​​stato molto fermo nel non volere che andassero ad abitare a Miami, sostenendo che la cosa sarebbe stata traumatica per i bambini".

La favola è finita dopo 12 anni, adesso restano le macerie

In Spagna peraltro le leggi in materia tendono a tutelare la stabilità dei piccoli, quindi Shakira avrebbe diverse difficoltà a trasferirli negli Stati Uniti. "Mi assicurano che Shakira ne è uscita devastata – ha spiegato il giornalista – Mi dicono anche che è pronta a formalizzare un'ulteriore proposta, poiché, secondo lei è ingiusto che debba restare in una città in cui non c'è più nulla per lei". Che tu sia una regina del pop o la donna della porta accanto, una separazione con figli è sempre un avvenimento lacerante. L'ex favola tra Piqué e Shakira non fa eccezione.