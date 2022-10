Perché il Barcellona indosserà un gufo sulla maglia nel Clasico contro il Real Madrid Per il derby spagnolo tra Barcellona e Real Madrid, i giocatori di Xavi scenderanno in campo con una maglia particolare: sul petto avrà un gufo, mentre nel riscaldamento tutti i giocatori avranno il numero 50 sulla schiena.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Barcellona contro il Real Madrid indosserà una maglia speciale nel Clasico in programma il prossimo 16 ottobre, il match clou della Liga che vedrà di fronte le più titolare squadre di Spagna. Una sfida sulla carta che promette scintille tra due squadre che dopo 8 giornate sono asserragliate in vetta alla classifica, con gli uomini di Xavi che hanno approfittato del pareggio interno del Real con l'Osasuna per riprendere gli storici rivali. E sarà una sfida che vedrà i catalani scendere in campo con una divisa particolare: i giocatori indosseranno un grande gufo sul petto, ma non è come sembra.

Nella tradizione popolare, il gufo è affiancato spesso ad una connotazione di "malaugurio" o al concetto di "sfortuna" e anche in Spagna, così come in Italia questa nomea non è da meno. Anzi, direttamente da una leggenda spagnola, il verso del gufo emesso durante lo spirare di Cristo sulla croce è da sempre associato ai lamenti delle anime dei trapassati e, dunque, indicato spesso come messaggero di presagio di morte, di solitudine, di sfortune e disgrazie. Ma tutto questo non è certo il motivo per cui il club catalano ha deciso di utilizzare l'animale in bella mostra per il prossimo Clasico.

Anche se molti potrebbero pensare che sia una scelta dettata dagli scongiuri, per "gufare" contro i madridisti nella speranza di fare proprio il derby in Liga, la motivazione che si cela dietro è molto più semplice, banale e veniale. Nel campionato spagnolo è possibile utilizzare scelte del genere e gli accordi commerciali che il Barcellona ha concluso con uno dei suoi principali sponsor, Spotify – che ha anche "cambiato" lo storico nome del Camp Nou in un meno romantico "Spotify Stadium" – prevede proprio questo tipo di soluzioni. Così, al posto del classico logo verde che campeggia sul petto dei giocatori di Xavi per i 90 minuti del Clasico ci sarà un gufo stilizzato.

L'animale non è altro che il più che conosciuto logo del brand promosso dal cantante canadese, Drake, vincitore di 4 Grammy Awards e il primo a raggiungere i 50 miliardi di riproduzioni proprio su Spotify. Lo sponsor ha così deciso di dedicare il suo tradizionale spazio sulla maglia azulgrana nell'ambito di un'azione che rientra nella partnership con il club catalano. Un'ulteriore attività che unisce entrambi i marchi per offrire nuove esperienze e raggiungere un nuovo pubblico attraverso la musica, una scelta che ha già suscitato enorme clamore, curiosità ed interesse in tutta Spagna e non solo.

Per pubblicizzare l'iniziativa per il Clasico, il Barcellona e Spotify hanno puntato direttamente sulla notorietà mondiale dello stesso cantante, che ha contribuito a diffondere l'iniziativa pubblicando attraverso il suo profilo Instagram – dove conta più di 120 milioni di followers – una foto con la nuova e inedita maglia azulgrana. Una presentazione che si è tramutata in pochi istanti in un enorme successo, ridondata immediatamente anche dal club catalano e da Spotify attraverso i loro social network, con diversi contenuti.

Non solo. La maglia che verrà indossata durante la partita sarà unica e diventerà un pezzo da collezione per tutti i tifosi del Barça: non sarà messa in vendita, ma solamente in palio sul sito ufficiale del club a tutti gli utenti iscritti, con una estrazione della ‘camiseta' del Clasico in edizione limitata. Ma le iniziative non si fermano qui: nell'ambito della collaborazione per commemorare il record raggiunto da Drake su Spotify, infatti, gli uomini di Xavi indosseranno, durante tutto il riscaldamento, anche una versione ulteriormente speciale della maglia pre-partita: il numero 50 sulle spalle e il logo di Spotify sul petto. Poi, dal primo minuto farà la sua apparizione il gufo che i tifosi catalani sperano, al di là di tutto, che sia segno di auspicio per la propria squadra e di sventura per il Real Madrid. Almeno per l'intera durata del Clasico.