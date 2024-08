video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Verona-Juve e Cagliari-Como in diretta e streaming: gli orari Verona-Juventus e Cagliari-Como sono le due partite del lunedì che chiudono il programma della 2a giornata di Serie A in programma lunedì 26 agosto. Tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Vito Lamorte

Il programma della 2a giornata di Serie A si chiude lunedì 26 agosto 2024 con due partite. Si inizia alle ore 18:30 con il confronto tra il Cagliari e Como. La squadra di Davide Nicola è reduce dal pareggio contro la Roma all'esordio e vuole provare il colpaccio contro i lariani di Cesc Fabregas, che vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juve nella prima giornata. Alle 20:45 la Juventus di Thiago Motta vuole dare continuità alla vittoria dell'esordio e sarà ospite del Verona, che nel primo turno ha battuto 3-0 il Napoli. Entrambe le partite saranno trasmesse su DAZN con quella dell'Unipol Domus di Cagliari visibile anche su Sky. Anche Verona-Juventus si potrà seguire sulla piattaforma satellitare attivando la promozione Sky-DAZN. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Cagliari-Como e Verona-Juventus sono le due partite del lunedì che chiudono il programma della 2a giornata del campionato. La prima partita è in programma alle 18:30, la seconda alle 20:45.

18:30 – Cagliari-Como (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251)

20:45 – Verona-Juventus (Dazn e Dazn 1 – Canale 214 Sky)

Dove vedere Cagliari-Como in tv e streaming

Dove vedere Cagliari-Como in TV? La partita sarà trasmessa su DAZN che detiene i diritti di tutti i match, ma anche su Sky. Possibile dunque seguire il match delle 18:30 sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming disponibile su dispositivi fissi e portatili sia su DAZN che su Sky GO, app riservata agli abbonati all'emittente satellitare.

Verona-Juve su DAZN, dove vederla in TV

La partita tra la Juventus e il Verona si potrà vedere su DAZN. Diretta TV su Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming per gli abbonati, che su dispositivi tradizionali sfruttando dispositivi collegabili. Possibile seguire il match anche su Sky e in particolare sul canale 214 dell'emittente satellitare per chi avrà attivato il servizio.

Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin.

Verona-Juve in diretta TV e streaming

La sfida dello stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona le squadre di Paolo Zanetti e Thiago Motta si potrà vedere in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.