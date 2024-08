Psicodramma Napoli al debutto in Serie A: il Verona vince 3-0 e rovina la prima di Conte

video suggerito

Comincia malissimo l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sconfitto per 3-0 sul campo dell'Hellas Verona nel match della prima giornata della Serie A 2024-2025.

Un pesante K.O. per il club partenopeo arrivato al termine di una partita che aveva visto i campani iniziare al piccolo trotto creando però alcune occasioni da gol con Anguissa e Kvaratskhelia tra i più attivi. Tra la fine del primo tempo e l'avvio di ripresa arrivano però i colpi che mandano al tappeto il Napoli.

Prima dell'intervallo Conte perde l'esterno d'attacco georgiano costretto ad uscire dal campo a causa di un problema fisico (un giramento di testa dovuto probabilmente ad un precedente colpo alla testa ricevuto ad inizio match), al quinto del secondo tempo arriva poi il gol del vantaggio scaligero con Rocha Livramento che anticipa Juan Jesus (schierato titolare al centro della difesa al posto di un Buongiorno non in perfette condizioni fisiche) sul cross di Lazovic battendo l'incolpevole Meret.

Il Napoli spinge alla ricerca del pareggio (sfiorato in occasione della traversa colpita da Anguissa) ma lascia spazio alle veloci ripartenze della formazione di Paolo Zanetti che proprio in una di queste occasioni trova la rete del raddoppio con Mosquera (entrato in campo appena un minuto prima) che lanciato in profondità dal passaggio filtrante di Duda non lascia scampo al portiere azzurro. E ancora il neontrato poi a realizzare nel recupero il gol del definitivo 3-0 siglando la personale doppietta e mettendo di fatto fine ad un incontro che, dopo il triplice fischio finale, vede sorridere solo l'Hellas Verona (che momentaneamente si porta in solitaria in testa alla classifica). L'unica buona notizia di giornata per Antonio Conte arriva dunque solo dal mercato dato che il Napoli è pronto ad accogliere David Neres che domani sosterrà le visite mediche con il club partenopeo (28 milioni di euro al Benfica) e metterà la firma sul quadriennale da tre milioni di euro a stagione.

Termina invece 1-1 l'altro incontro in programma nel tardo pomeriggio di domenica tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l'Udinese di Kosta Runjaic al termine di un match che ha visto i felsinei andare in vantaggio grazie al rigore trasformato da Orsolini e poi venire raggiunti dal colpo di testa di Lautaro Giannetti pochi istanti dopo che Skorupski aveva ipnotizzato Thauvin dal dischetto.