Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Udinese-Inter e Genoa-Juve: orari e probabili formazioni Per gli anticipi della sesta giornata della Serie A 2024-2025, in programma sabato 28 settembre 2024, scendono in campo Udinese-Inter e Genoa-Juventus. Tutte le informazioni per vedere le partite in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A cura di Vito Lamorte

La sesta giornata della Serie A 2024-2025 prevede tre anticipi per sabato 28 settembre 2024: si gioca in tre slot orari differenti, partendo da Udinese-Inter delle 15:30 e passando per Genoa-Juventus alle 18 fino a Bologna-Atalanta delle 20:45. Le gare si potranno vedere in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky.

I campioni d'Italia in carica tornano in campo dopo il derby perso contro il Milan e lo fanno a Udine senza Barella: Simone Inzaghi vuole tornare a vincere per mettersi alle spalle la brutta prova nella stracittadina e lanciare un segnale alle avversarie. I friulani, dal canto loro, vengono dal 3-0 subito a Roma e vogliono rialzare la testa dopo il buon inizio di stagione. Alle 18 la Juventus scende in campo a Genova contro il Grifone per interrompere la striscia di tre pareggi per 0-0 consecutivi (l'ultimo col Napoli) e mostrare i frutti del lavoro fatto finora da Thiago Motta. I rossoblù di Gilardino deve rialzarsi dalla brutta sconfitta di Venezia e dovrà farlo senza Malinovskyi, che starà fuori per diversi mesi dopo la lussazione dell’articolazione con frattura del perone destro.

Completa il programma di giornata Bologna-Atalanta. Gli emiliani vengono dalla prima vittoria in campionato, in casa del Monza, e vogliono dare continuità per rialzarsi dopo un inizio non brillante. La Dea viene dalla sconfitta in casa col Como e vuole ripartire per rimanere agganciata alla zona alta della classifica.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Sabato 28 settembre 2024, il calendario di Serie A prevede tre partite suddivise in tre slot orari differenti: 15:00, 18:00 e 20:45. Ecco la programmazione completa, con le dirette TV e streaming.

15:00 – Udinese-Inter (DAZN)

18:00 – Genoa-Juventus (DAZN/Sky)

20:45 – Bologna-Atalanta (DAZN)

Dove vedere Udinese-Inter in TV e streaming: le probabili formazioni

La gara tra Udinese e Inter, che si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di DAZN sia in TV che in streaming.

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Inter:

UDINESE (3-5-2): Okoye, Giannetti, Bijol, Kristensen, Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara, Thauvin, Brenner, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Genoa-Juventus su DAZN, dove vederla in TV e probabili formazioni

Genoa e Juventus scenderanno in campo alle ore 18:00 e la partita dello stadio Luigi Ferraris sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN. Per tutti gli abbonati a DAZN basterà collegarsi alla finestra dedicata all'evento sull'app scaricabile su smart tv mentre per chi ha Sky, basta sintonizzarsi su Sky Calcio al canale 202 e 251. In streaming tutti gli abbonati potranno assistere alla sfida tramite app scaricabile su dispositivi mobili mentre lo streaming di Sky sarà disponibile sull'app di Sky Go.

Ecco le probabili formazioni di Genoa-Juventus:

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Alberto Gilardino