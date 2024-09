La Roma travolge l’Udinese, esordio trionfale per Juric: nel 3-0 a segno Dovbyk e Dybala

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Esordio perfetto per Ivan Juric sulla panchina della Roma. All'Olimpico i giallorossi hanno colto il primo successo stagionale battendo nella quinta giornata di Serie A l'Udinese, fino a stamattina imbattuta, con il punteggio di 3-0. A segno nel primo tempo Dovbyk, autore di un gol splendido, mentre nella ripresa Dybala raddoppia su rigore e poi arriva il tris di Baldanzi.

Gran gol di Dovbyk

L'Udinese ha provato l'ebbrezza del primato per qualche giorno. Runjaic conferma grosso modo i titolari. Juric gioca con il 3-5-1-1. Pellegrini viene fischiato sin dall'ingresso in campo e viene accompagnato sempre da fischi copiosi. El Shaarawy sulla fascia sinistra, Celik sulla destra, in mezzo Pisilli. Dybala dietro Dovbyk, che al 19′ realizza un gol meraviglioso. L'ucraino riceve un pallone da El Shaarawy e con una girata al volo batte Okoye, una perla vera. La partita si mette in discesa. Il pubblico non risparmia fischi, ma la squadra giallorossa gioca molto bene e colleziona occasioni. Né Celik né Dybala riescono a raddoppiare.

Dybala raddoppia, poi il tris di Baldanzi

Nella ripresa la Roma rientra in campo con il piede sull'acceleratore e con la voglia di chiudere i conti e ci riesce subito, perché dopo tre minuti l'arbitro Feliciani decreta un rigore per un fallo nettissimo di Dybala su Bijol. La Joya si presenta dal dischetto e insacca: primo gol in campionato per l'argentino, che per la dodicesima volta segna contro l'Udinese, che nonostante i cambi non dà l'impressione di poter impensierire mai Svilar, che però quasi a metà ripresa si supera su Brenner.

Juric manda in campo pure Baldanzi, che si conferma davanti a Soulé nelle scelte, e l'ex calciatore dell'Empoli realizza il primo gol con la maglia giallorossa al 70′ dopo una bella combinazione con Dovbyk. Juric inserisce pure Soulé, Hermoso e Koné con l'intenzione di realizzare il poker, che non arriva. Il 3-0 basta alla Roma, che sale a quota 6 punti in classifica.