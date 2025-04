Udinese-Milan LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

27' Ritmo basso in questa fase del match.

24' Pulisic cerca la verticalizzazione per Leao, che era però finito in posizione irregolare e, per questo, decide di disinteressarsi del pallone.

21' Theo Hernandez vince il duello sulla fascia con Atta e guadagna la rimessa dal fondo.

18' Calcio d'angolo a uscire di Lovric e girata di controbalzo di Lucca, che alza troppo la conclusione.

15' Lancio di Reijnders per Leao, anticipato da Kristensen, che appoggia all'indietro per Okoye.

12' Malinteso tra Jovic e Reijnders, che inizialmente si buttano entrambi su un pallone vagante, ma poi desistono, lasciando spazio a Kristensen, ultimo uomo per l'Udinese.

9' Intervento in ritardo di Bijol su Reijnders e calcio di punizione dal limite dell'area per il Milan.

6' Maignan lancia in verticale per l'inserimento di Leao, che controlla al volo, ma poi inciampa sul pallone e perde l'opportunità di presentarsi davanti a Okoye.

4' Theo Hernandez cerca di far passare un pallone in verticale per Leao, ma sbaglia la misura del passaggio, che si perde in fallo laterale.