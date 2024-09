video suggerito

Busio e Pohjanpalo a segno, il Venezia batte un brutto Genoa: infortunio shock per Malinovskyi Venezia-Genoa si studiano per tutto il primo tempo, poi nella ripresa il match si accende: prima l’infortunio shock di Malinovskyi, poi il rigore sbagliato da Pohjanpalo, quindi la rete fortunosa di Busio e il raddoppio dell’attaccante finlandese che si riscatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Venezia trova la prima vittoria in campionato alla quinta giornata: davanti al proprio pubblico il gol di Busio è decisivo per piegare le resistenze di un Genoa che ha fatto pochissimo per portarsi a casa i tre punti in palio. Emozioni solo nella ripresa dopo un primo tempo senza emozioni: prima l'infortunio shock di Malinonskyi alla caviglia, poi il rigore parato da Gollini a Pohjanpalo e infine il cross di Busio che si trasforma in un tiro beffa, prima del raddoppio di Pohjanpalo che si riscatta.

Venezia-Genoa: primo tempo senza emozioni

Al Penzo il derby delle Repubbliche Marinare inizia senza sussulti particolari: il Venezia conferma tuta la propria fatica nel farsi pericolosa sottoporta avversaria, con Gollini nel primo tempo che ha dovuto compiere un paio di parate risolutive. Zero gol anche per il Gallinaccio di Gilardino che si è perso rispetto alle ottime impressioni mostrate all'esordio del campionato. I rossoblù non hanno mai inciso a loro volta nell'area dei lagunari, con una partita che ha avuto pochissimo da dire nei primi 45 minuti.

Il grave infortunio di Malinovskyi a inizio ripresa

Anche se il gioco stenta a decollare Di Francesco e Gilardino non effettuano cambi rispetto agli 11 iniziali, insistendo sulle proprie scelte e idee che sembrano però non pagare del tutto. E' il Genoa a dover mettere mano ai cambi però, quando Malinovskyi si infortuna alla caviglia, obbligando alla sostituzione il tecnico rossoblù dopo una lunga interruzione di gioco. Un brutto infortunio per il trequartista del Genoa che esce in lacrime sostituito da Pinamonti.

Per Malinovskyi un infortunio shock con tutti i giocatori in campo che hanno capito subito la gravità della situazione. Il centrocampista ucraino ad inizio ripresa al Penzo ha così lasciato il campo, in lacrime: mentre si apprestava a compiere un intervento in chiusura nella propria area di rigore, ha subito una torsione terribile della caviglia piegatasi del tutto.

Il rigore sbagliato da Pohjanpalo, poi i gol

L'emozione più grande è arrivata qualche minuto dopo quando il Venezia ha avuto l'occasione più ghiotta per portarsi in vantaggio a metà ripresa: calcio di rigore che ha deciso di calciare Pohjanpalo che si fa però ipnotizzare da Gollini che si supera e sventa il pericolo salvando il risultato. Che si modifica subito dopo grazie ad un tiro-cross dalla distanza di Busio che segna il primo gol del Venezia in questa serie A per l'1-0 che si trasforma in un più corroborante 2-0 per la rete di Pohjanpalo.