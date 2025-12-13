Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Parma-Lazio e Atalanta-Cagliari in diretta e streaming: gli orari

Le partita di Serie A in diretta tv e in streaming oggi, sabato 13 dicembre: Torino-Cremonese alle 15, Parma-Lazio alle 18 e Atalanta-Cagliari alle 20:45. Dove vederle e le ultime news sulle formazioni.

Sabato 13 dicembre 2025, sono tre le partite della 15ª giornata di Serie A che si giocano oggi in tre slot orari differenti. Alle 15 c'è Torino-Cremonese, alle 18 Parma-Lazio e alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tutte saranno visibili in diretta tv, in chiaro (solo per abbonati) e in streaming su DAZN, eccezion fatta per la sfida tra le squadre di Palladino e Pisacane che andrà in onda anche sui canali di Sky Sport (online su Sky Go e su NOW).

Oggi non c'è un vero e proprio match clou in programma e bisogna attendere domani (domenica 14) per vedere in campo Milan, Napoli e Inter oltre alla sfida più attesa tra il Bologna e la Juventus. Riflettori puntati, quindi, sul confronto che vale punti pesanti tra Torino e Cremonese: da una lato c'è la panchina di Baroni in bilico, alla luce anche della sconfitta subita in rimonta coi rossoneri (da 2-0 a 2-3) e del cambio nei quadri con il ritorno di Petrachi nel ruolo di direttore sportivo al posto di Vagnati; dall'altro la formazione di Nicola che sta disputando un ottimo campionato e beneficia del buon momento di Vardy (autore di una doppietta nell'ultimo turno). Parma-Lazio è il più classico duello tra color che sono sospesi: gli emiliani cammino sul filo della zona retrocessione e sono reduci dal successo sul Pisa, i biancocelesti hanno bisogno di una vittoria per dare una sterzata alla stagione dopo il pari col Bologna. Atalanta-Cagliari è la partita delle conferme per Palladino che, dopo l'impresa in Champions con il Chelsea e il 5° posto in classifica (che vale la qualificazione diretta agli ottavi), vuole riprendere la strada maestra anche in campionato.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Tre le gare in programma oggi, sabato 13 dicembre, ripartite nelle tre caselle delle 15, delle 18 e delle 20:45. Di seguito il palinsesto con indicazione dei canali:

ore 15 – Torino-Cremonese (DAZN e DAZN 1, canale 214 di Sky)

ore 18 – Parma-Lazio (DAZN e DAZN 1, canale 214 di Sky)

ore 20:45 – Atalanta-Cagliari (DAZN, Sky Sport 1 canale 201, Sky Sport Calcio canale 202, Sky Sport canale 251 e NOW).

Parma-Lazio dove vederla in diretta TV: gli orari

Parma-Lazio sarà trasmessa oggi a partire dalle 18 su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli abbonati che hanno attivato il servizio). La telecronaca è affidata a Luca Farina che ha Cristian Brocchi al fianco per il commento tecnico.

Le probabili formazioni di Parma-Lazio

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ondrejka, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta streaming

Atalanta-Cagliari va in onda alle 20:45 e sarà visibile, oltre che su DAZN, anche sui canali di Sky Sport (Sky Sport 1 – 201, Sky Sport Calcio – 202, Sky Sport – 251). Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming: lo si potrà vedere attraverso la app di Sky Go e su NOW. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Alessandro Budel.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.