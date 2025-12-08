Calcio
Pulisic “indiavolato”, la sua doppietta spinge il Milan: 3-2 in rimonta al Torino e primo posto

Milan da brividi, rimonta Torino con doppietta di Pulisic e successo pesantissimo per la vetta della classifica a braccetto con il Milan. Infortunio per Leao.
A cura di Marco Beltrami
Il Milan parte male, ma poi con carattere, organizzazione e con un grande Pulisic rimonta e vince 3-2. Gol ed emozioni nel Monday Night, con i granata illusi dall'uno-due repentino firmato da Vlasic e Zapata. Ci ha pensato Rabiot a riaccendere le speranze, e Pulisic a far esultare i sostenitori rossoneri per una vittoria molto pesante. 3-2 per un Milan tornato in vetta alla classifica, a pari punti con il Napoli. Nota stonata, l'infortunio di Leao.

Il Torino s'illude con l'uno-due Vlasic-Zapata

L'avvio di partita del Milan è stato da incubo, come confermato dai due gol in 17 minuti della formazione di casa. Un tocco di braccio in area di Tomori ha permesso a Vlasic di andare dal dischetto e battere Maignan per l'1-0. Poco dopo il raddoppio firmato da Duvan Zapata, al ritorno al gol dopo un anno.

Rabiot riaccende le speranze, Leao ko

Inutili le proteste della squadra dello squalificato Allegri (infuriato in tribuna con i suoi) per un presunto fallo a inizio azione su Nkunku, non ravvisato dal direttore di gara. Ci ha pensato Rabiot con una bella staffilata da lontano a riaprire il match per un Milan che però ha perso per infortunio Rafael Leao. Infortunio muscolare per il portoghese, molto dolorante tra inguine e adduttore e fuori gioco.

Pulisc entra e segna per il trionfo del Milan

Nel secondo tempo la sfida è rimasta gradevole e giocata su buoni ritmi. La sensazione che un gol potesse arrivare in qualsiasi momento è stata confermata al minuto 67. Pulisic infatti, un minuto dopo il suo ingresso in campo, ha trovato la rete del pareggio. È un altro Milan ed ecco che proprio l'americano si è preso il titolo di "man of the match", realizzando la sua personale doppietta per il sorpasso in rimonta dei rossoneri. Il Milan torna al primo posto in classifica, riagganciando il Napoli: 31 i punti, uno in più dell'Inter.

Calcio
Milan
Notizie
Pulisic indiavolato, entra e spinge il Milan: 3-2 in rimonta al Torino e primo posto col Napoli
