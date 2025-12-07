Serie A
video suggerito
video suggerito

Il pareggio del Bologna con la Lazio è una buona notizia per la Roma: Ravaglia in vena di prodezze

Il pareggio (1-1) dell’Olimpico è una buona notizia per i giallorossi che restano al quarto posto, a +2 sugli emiliani. Biancocelesti in dieci per il rosso a Gila, stoppati da un super Ravaglia.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il pareggio del Bologna all'Olimpico contro la Lazio (1-1) è una buona notizia per la Roma che, sconfitta a Cagliari, resta al quarto posto a +2 proprio sui felsinei. Per la squadra di Sarri, invece, la mancata vittoria è la classica situazione da bicchiere mezzo pieno/vuoto: avesse conquistato l'intera posta in palio, si sarebbe avvicinata alla zona Europa ma aver sfiorato il successo contro gli emiliani è la riprova di una formazione in salute e in crescita al netto dei limiti strutturali. Si può essere, quindi, contenti per un risultato del genere? Dipende… per Italiano è sicuramente un'occasione persa per agganciare la zona Champions tenendo il fiato sul collo dei giallorossi. Ai punti, come si dice in gergo, avrebbero meritato di più i biancocelesti ma è magra consolazione di cui accontentarsi per aver disputato l'ultimo quarto d'ora in inferiorità numerica a causa del rosso a Gila.

La gara ha vissuto di fiammate improvvise. L'impressione che se n'è ricavata è che da un momento all'altra tutto potesse accadere, da una parte e dall'altra. Non c'è stato tatticismo meticoloso (non è proprio nelle corde dei due allenatori), entrambe hanno giocato a viso aperto (non in maniera scriteriata), pronte a piazzare la giocata in contropiede, a sfruttare ogni minima disattenzione. È successo in occasione delle reti che hanno scandito una prova abbastanza equilibrata anche se, a un certo punto del secondo tempo, l'ago della bilancia s'è spostato dalla parte della Lazio con il portiere del Bologna costretto agli straordinari.

Botta e risposta. È quel che Lazio e Bologna hanno messo in scena, non solo per l'uno-due che ha portato al vantaggio di Isaksen (38°) e al pareggio di Odgaard (40°), ma anche per le prodezze di Provedel e Ravaglia. Il primo (con la complicità di Gila sulla linea di porta) devia la sfera di quel tanto che basta per sventare il gol. Il secondo sale in cattedra: nega a Guendouzi la gioia della rete in almeno un paio di occasioni poi si ripete su un colpo di testa di Noslin sugli sviluppi del calcio d'angolo.

Leggi anche
Lazio-Milan di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali

Follia Gila. Il difensore era stato ammonito per un fallo commesso su Castro ma – secondo la ricostruzione di Marelli a DAZN – a causa di qualche parola di troppo ("sei scarso, sei scarso") e proteste veementi è stato espulso dall'arbitro Fabbri. L'adrenalina è costata cara a lui e alla Lazio, che in inferiorità numerica ha dovuto fare di necessità virtù rischiando la beffa.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Bologna
Calcio
Lazio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
Verstappen vince il GP finale di Abu Dhabi, Norris col 3° posto è campione F1 per 2 punti
Perché Norris si è salvato dalla penalità che poteva fargli perdere il Mondiale F1 ad Abu Dhabi
Carlo Vanzini saluta commosso in diretta su Sky dopo l'annuncio della malattia. Gené: "Ti aspetto"
Camicioli scoppia in lacrime in TV parlando con Vanzini: "Scusa, so che queste cose non ti piacciono"
Test F1, quando iniziano le prove per il Mondiale 2026 e cosa aspettarsi dalla nuova Ferrari
La giornata di Jannik Sinner al GP Abu Dhabi: il giro di pista con Antonelli e la foto con Hamilton
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views