Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Monza-Juve e Roma-Parma in diretta e streaming: gli orari

Domenica 22 dicembre 2024 sono in programma quattro partite di Serie A valide per la 17a giornata di campionato. Si inizia alle 12:30 con Roma-Parma e si prosegue con Venezia-Cagliari e Atalanta-Empoli. Alle 20:45 Monza-Juventus. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.

A cura di Vito Lamorte

Domenica 22 dicembre 2024 sono in programma quattro partite valide per la 17a giornata della Serie A 2024-2025. Si parte alle ore 12:30 con Roma-Parma e si prosegue alle 15 con Venezia-Cagliari: alle 18 la capolista Atalanta ospita l'Empoli mentre in serata chiude la Juventus impegnata sul campo del Monza. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.

La Juventus di Thiago Motta vuole ripartire anche in campionato dopo la bella vittoria in Coppa Italia e va a Monza per fare bottino pieno: i bianconeri vengono dal brutto pareggio interno col Venezia e non vogliono perdere altro terreno dalla vetta ma i brianzoli di Nesta hanno urgente bisogno di punti per lasciare l'ultimo posto in classifica.

Alle ore 18 la capolista Atalanta ospita l'Empoli per proseguire il suo ‘magic moment' e allungare la striscia positiva a undici vittorie: la Dea di Gasperini non ha nessuna intenzione di fermarsi dopo le brillanti prestazioni fatte nell'ultimo periodo ma i toscani vogliono rialzare la testa dopo la battuta d'arresto casalinga col Torino. Alle ore 15 scontro salvezza che vedrà il Venezia scendere in campo al Penzo contro il Cagliari: i lagunari vengono dall'ottimo pareggio in casa della Juve mentre i sardi hanno perso, non senza polemiche, contro l'Atalanta.

Ad aprire la domenica sarà la Roma, che all'Olimpico riceverà il Parma in una partita molto delicata per entrambi i club: Ranieri vuole risollevarsi dopo il brutto KO di Como ma la situazione della squadra di Pecchia, che ha perso in casa contro il Verona, non è migliore.

Le partite di Serie A: gli orari TV

Alle ore 12:30 la Roma ospita il Parma mentre alle 15 delicato match salvezza tra Venezia e Cagliari. La capolista Atalanta riceve in casa l'Empoli e alle 20:45 la Juventus chiude la giornata contro il Monza.

12:30 – Roma-Parma (DAZN)

15:00 – Venezia-Cagliari (DAZN)

18:00 – Atalanta-Empoli (DAZN e Sky)

20:45 – Monza-Juventus (DAZN)

Monza-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La Juventus andrà a giocare all'U-Power Stadium di Monza per il posticipo della 17a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. La partita si potrà vedere in diretta Tv e streaming su DAZN. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere in diretta TV Roma-Parma: gli orari

Nel lunch match delle ore 12.30 la Roma di Claudio Ranieri scende in campo all'Olimpico contro il Parma di Fabio Pecchia in una gara molto delicata per la posizione in classifica di entrambe le squadre: la partita si potrà vedere in esclusiva in diretta TV e streaming su DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin.