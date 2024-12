La Juve stecca ancora in Serie A, niente effetto Champions: solo 2-2 con il Venezia e fischi

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

La Juventus stecca ancora in Serie A, rimandando l'appuntamento con la vittoria che manca dal 9 novembre. Contro il Venezia finisce 2-2, con la squadra dello squalificato Motta che si è salvata solo in pieno recupero grazie ad un calcio di rigore di Vlahovic. Prestazione opaca dei bianconeri che non hanno giovato della bella vittoria in Champions contro il Manchester City. E la vetta del campionato occupata dall'Atalanta è distante 9 punti. Ancora fischi per la Juventus al 4° pareggio consecutivo.

Gatti illude la Juventus, il Venezia reagisce alla grande

La bella vittoria in Champions, nonostante i proclami, non ha inciso sulla Juventus vista in Serie A. Eppure i bianconeri hanno trovato relativamente presto il gol del vantaggio, con Gatti. Bravo il difensore a finalizzare dopo la sponda di un compagno, sugli sviluppi di un corner. Una rete che sembrava poter imprimere maggior ritmo alla partita della squadra di Motta che in realtà però è sembrata ancora bloccata, con i lagunari che hanno sfiorato il pareggio con Andersen capace di colpire la traversa dopo una bella manovra collettiva.

Il Venezia piazza il sorpasso e ribalta il risultato con la Juventus

Il 2-0 di Yildiz sembrava poter spegnere l'ardore del Venezia, ma ci ha pensato il Var a gelare i bianconeri con l'annullamento per un tocco di mano del turco. Niente in confronto con quello che accade poco dopo quando Ellertsson buca Di Gregorio approfittando di un atteggiamento difensivo troppo morbido della Juventus. 1-1 e bianconeri costretti a riversarsi in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio.

Dopo un bell'intervento d'istinto di Stankovic su un tiro-cross di Vlahovic, il Venezia ha piazzato addirittura il sorpasso: velenosa punizione e Idzes, con la complicità di un tocco di Gatti, che ha trovato il sorpasso. Dopo un'acrobazia di Douglas Luiz finita fuori di pochissimo, è arrivato il pareggio in pieno recupero grazie ad un calcio di rigore di Vlahovic impeccabile dal dischetto. Fischi del pubblico di casa, che accusa l'assenza di una vittoria che manca dal derby.