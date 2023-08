Partite Serie A in TV, calendario e orari della 1ª giornata di campionato: dove vederle in streaming Torna in campo la Serie A, parte il campionato 2023-2024: tutto il programma della prima giornata con gli orari, dove vedere le partite in diretta TV e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Serie A è pronta a tornare in campo e a dare il via al campionato 2023-2024. Il primo turno della nuova stagione è spalmato su tre giorni: le partite si potranno seguire su DAZN in diretta TV e streaming, oltre ai tre match che rientrano nel pacchetto in co-esclusiva con Sky.

Si apre sabato 19 agosto alle ore 18.30 con Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona. I campioni d'Italia in carica faranno visita ai ciociari neopromossi, che hanno cambiato guida tecnica dopo il salto di categoria (da Grosso a Di Francesco) e vogliono ben figurare in questa terza esperienza in Serie A. Allo stesso orario l'Empoli di Zanetti ospita il Verona, che ha preso Baroni in panchina dopo il convulso torneo dello scorso anno conclusosi con lo spareggio di Reggio Emilia vinto con lo Spezia. In serata, alle 20.45, l'Inter ospiterà il Monza al Meazza e il Genoa attende la Fiorentina a Marassi.

Domenica 20 agosto aprono la Roma e l'Atalanta: i giallorossi di Mourinho ospitano la Salernitana all'Olimpico mentre i bergamaschi saranno di scena in casa del Sassuolo. Alle 20.45 la Lazio di Sarri andrà a far visita al Lecce mentre la Juventus di Allegri scenderà in campo a Udine.

Lunedì chiudono il turno Bologna-Milan e Torino-Cagliari, entrambe alle ore 20.45.

Serie A, le partite della 1ª giornata: gli orari tv

Sabato 19 agosto

ore18.30 Empoli-Verona (DAZN)

ore 18.30 Frosinone-Napoli (DAZN)

ore 20.45 Genoa-Fiorentina (DAZN)

ore 20.45 Inter-Monza (DAZN e Sky)

Domenica 20 agosto

ore 18.30 Roma-Salernitana (DAZN)

ore 18.30 Sassuolo-Atalanta (DAZN)

ore 20.45 Lecce-Lazio (DAZN e Sky)

ore 20.45 Udinese-Juventus (DAZN)

Lunedì 21 agosto

ore 18.30 Torino-Cagliari (DAZN e Sky)

ore 20.45 Bologna-Milan (DAZN)

Dove vedere le partite di Serie A in TV e streaming

Tutte le partite della prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 saranno trasmesse in diretta TV, in streaming e in esclusiva su DAZN. C'è comunque la possibilità di vederle anche su Zona DAZN al canale 214 di Sky, riservato solo a chi ha attivato il servizio. Gli abbonati a Sky potranno comunque assistere a tre match che rientrano nel pacchetto in co-esclusiva. In questo weekend saranno Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari. In streaming la visione delle partite sarà disponibile collegandosi a DAZN attraverso il sito ufficiale oppure la app mobile oltre che con Sky Go e NOW (previo pagamento del ticket sport previsto).