Frosinone-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Napoli da il via alla stagione 2023/2024 della Serie A: i campioni d’Italia sfidano il Frosinone nella partita inaugurale della prima giornata. La partita è in programma oggi alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Come tradizione vuole la squadra campione d'Italia in carica apre il campionato. Tocca quindi al Napoli disputare la prima partita della Serie A 2023-2024. La squadra guidata da Rudi Garcia affronterà il Frosinone, vincitore dell'ultimo campionato di Serie B. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:30, in contemporanea si disputerà Empoli-Verona. La partita sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su DAZN.

Il Napoli lo scorso anno ha vinto lo scudetto per la prima volta dopo trentatré anni e ci è riuscito con una cavalcata straordinaria. Iniziò benissimo il campionato la squadra partenopea, che con un altro allenatore in panchina, Garcia, vuole fare la stessa cosa. L'avvio è in casa del Frosinone, reduce da un campionato dominato. I ciociari hanno cambiato e non poco la propria squadra in questa campagna acquisti, oltre all'allenatore, Di Francesco ha rilevato Grosso. Occhi puntati su Osimhen, capocannoniere della scorsa stagione, e sui nuovi acquisti Natan e Cajuste.

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli: un undici titolare quasi tutto nuovo per il Frosinone, che la scorsa settimana ha disputato la prima partita della stagione in Coppa Italia (ha battuto 1-0 il Pisa). Dubbi in attacco per Di Francesco che dovrebbe schierare sicuramente Caso e Borrelli. Garcia in difesa schiera Juan Jesus e a metà campo Elmas. Nel tridente sia Politano che Raspadori, fuori l'infortunato Kvaratskhelia.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Szyminski, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Harroui, Mazzitelli; Caso, Borrelli, Kvernadze. All. Di Francesco

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia

Partita: Frosinone-Napoli

Quando: sabato 19 agosto 2023

Orario: 18:30

Dove: Stadio Benito Stirpe, Frosinone

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 1ª Giornata

Dove vedere Frosinone-Napoli in diretta TV

Alle ore 18:30 il Napoli campione d'Italia giocherà per la prima volta una partita ufficiale con lo scudetto sul petto sul campo del Frosinone. La prima partita della Serie A 2023-2024 si potrà seguire in esclusiva su DAZN. Per vederla in TV servirà una Smart Tv o un dispositivo come Google Chroomecast o Fire Stick TV.

Frosinone-Napoli dove vederla in streaming

La partita dello Stirpe tra il Frosinone e il Napoli naturalmente sarà visibile anche in diretta streaming. Per seguirla in questo modo servirà un abbonamento a DAZN, che detiene l'esclusiva dell'incontro. Telecronaca di Pardo e Ambrosini.

Serie A, le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Elmas e Juan Jesus titolari. In avanti con Osimhen non ci sarà l'infortunato Kvaratskhelia, titolari Politano e Raspadori. Qualche dubbio tra i ciociari, che potrebbero schierare dal primo minuto Gelli a metà campo, mentre in avanti ci saranno sicuramente Caso e Borrelli.

