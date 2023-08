Inter-Monza, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita L’Inter con i nuovi innesti accoglierà il Monza degli ex Gagliardini e D’Ambrosio alla prima di campionato: dove seguire la partita e le probabili formazioni.

A cura di Ada Cotugno

L'Inter è pronta a voltare pagina per cominciare la nuova stagione della Serie A: dopo aver raggiunto la finale di Champions League i ragazzi allenati da Simone Inzaghi tornano in campo con un assetto diverso e diversi cambiamenti nell'undici iniziale. La prima in questa nuova Serie A si giocherà contro i vicini del Monza, una delle squadre rivelazione dell'ultimo campionato.

I nerazzurri si presenteranno all'appuntamento con diverse novità in tutte le zone del campo e, soprattutto, senza Lukaku in attacco ad affiancare Lautaro Martinez. Dall'altra parte invece i ragazzi di Palladino vorranno riconfermarsi anche in questa stagione e alzare ancora i più l'asticella.

Le probabili formazioni di Inter-Monza. Inzaghi rinnova tutto, ma non l'anima dell'Inter. La prima novità sarà Sommer tra i pali al posto di Onana, volato al Manchester United, Frattesi a centrocampo per coprire il vuoto lasciato da Brozovic e l'inedita coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram. Il Monza invece dovrà riprendere da dove ha lasciato il filo, con il 3-4-2-1 e gli ex nerazzurri Gagliardini e D'Ambrosio su tutti.

Dove vedere Inter-Monza in diretta tv

La partita sarà trasmessa in tv su DAZN, attraverso l'app compatibile con tutti gli smart tv. In contemporanea Inter-Monza sarà visibile anche su Sky, tramite il canale tv Sport Summer.

Inter-Monza, dove vederla in diretta streaming

Oltre alla diretta tv, la partita sarà disponibile anche in streaming. I possessori di abbonamento DAZN potranno utilizzare l'app su tutti i dispositivi supportati come smartphone e tablet. Inoltre chi possiede un abbonamento a Sky potrà sfruttare il servizio in streaming offerto da SkyGO.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Monza

L'Inter comincerà il campionato con diverse novità in campo, ma con il solito 3-5-2. A centrocampo ballottaggio tra Mkhitaryan e il nuovo innesto Frattesi, mentre in attacco Thuram giocherà accanto a Lautaro.

Il Monza degli ex D'Ambrosio e Gagliardini proverà a sbancare San Siro alla prima di campionato. Palladino si affiderà a Maric in attacco, in attesa di capire se il calciomercato gli regalerà un nuovo attaccante.

