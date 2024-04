video suggerito

Inter-Empoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita La capolista Inter giocherà contro l’Empoli il giorno di Pasquetta e chiuderà la giornata numero 30 della Serie A 2023-2024. Si gioca a San Siro, con fischio d’inizio alle ore 20:45. Le probabili formazioni di Inzaghi e Nicola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La partita tra Inter e Empoli chiuderà la giornata numero 30 della Serie A 2023-2024. La capolista del campionato ospiterà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano i toscani oggi, lunedì 1 aprile, con fischio d'inizio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.

I nerazzurri vengono da una sosta complicata dopo il pareggio casalingo contro il Napoli e il caso Acerbi che ha tenuto e tiene banco dall'immediato post-partita di San Siro. Il difensore è stato assolto dall'accusa di insulti razzisti a Juan Jesus ed è a disposizione di Simone Inzaghi, ma l'allenatore valuterà bene se impiegarlo dal 1′.

L'Inter si vuole rituffare a pieno regime sul campionato e vorrebbe riprendere il suo cammino verso la "seconda stella": i nerazzurri si trovano a +14 sulla seconda con nove turni da disputare ma vogliono tornare alla vittoria per ritrovare il sorriso dopo settimane di tensione. Di fronte ci sarà un Empoli che non benissimo ma ha lavorato bene nella sosta per farsi trovare pronto n vista del rush finale: la squadra di Davide Nicola dopo tre sconfitte consecutive per i toscani vorrebbe tornare a far punti, visto che ora il margine sulla terzultima classificata è di nuovo di un solo punto.

La partita di andata vide l'Inter vincere per 1-0 con un bellissimo gol di Federico Dimarco.

Partita: Inter-Empoli

Orario: 20:45

Data: lunedì 1 aprile 2024

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 30a giornata

Dove vedere Inter-Empoli in diretta TV

La partita tra Inter e Empoli si potrà vedere in diretta TV su DAZN tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Empoli , dove vederla in diretta streaming

La partita tra Inter e Empoli sarà visibile in diretta anche in streaming, sempre e solo grazie a DAZN che ne detiene l'esclusiva assoluta. Attraverso l'app dedicata o collegandosi direttamente al portale di DAZN si potrà seguire l'intero match con ampi pre e post partita.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

Simone Inzaghi difficilmente avrà a disposizione de Vrij mentre ha recuperato Sommer. Acerbi è un rebus dopo la vicenda dei giorni scorsi. L'infortunio dell'olandese potrebbe portare l'allenatore a schierare il centrale ex Lazio. Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo.

Davide Nicola non cambierà il suo 3-4-2-1 con Cambiaghi e Zurkowski a supporto di Niang. La difesa davanti a Caprile dovrebbe essere composta da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Kovalenko, Cacace, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Nicola.