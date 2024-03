Il Bologna non molla mai, a Empoli decide un gol di Fabbian nel recupero: il sogno Champions continua Fabbian regala la vittoria al Bologna di Thiago Motta in casa dell’Empoli: Iil centrocampista trova la rete dei tre punti al 94′ e i rossoblu si confermano al quarto posto a 9 giornate dalla fine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Giovanni Fabbian regala la vittoria al Bologna di Thiago Motta in casa dell'Empoli. Il centrocampista trova la rete dei tre punti al 94′ e i rossoblu si confermano al quarto posto a 9 giornate dalla fine del campionato. Il sogno Champions League degli emiliani continua. Dopo 29 giornate i rossoblù hanno già conquistato gli stessi punti (54) dell'intera stagione scorsa.

Prima frazione senza gol al Castellani, con gli ospiti che fanno la partita e gestiscono il possesso sfiorando il gol in più di un'occasione: protagonisti principali sono Beukema e Urbanski, ma Caprile con almeno tre grandi interventi chiude la porta agli emiliani. Nell'Empoli ci provano Zurkowski e Niang, ma la difesa del Bologna regge senza troppi problemi.

I numeri: Bologna padrone del campo come dimostra il 71% di possesso palla e i 10 tiri, di cui 4 verso la porta.

Nella ripresa il Bologna va vicinissimo al gol per due volte, ma Saelemaekers e Orsolini non sono abbastanza freddi da pochi passi. Quando tutto sembra portare ad un pareggio ecco la svolta: conclusione dalla distanza di Calafiori respinta in maniera non proprio eccezionale da Caprile, sul tap- in arriva Giovanni Fabbian che conclude all'angolino e regala una vittoria fondamentale ai rossoblù.

Dopo una partita di grande sofferenza e applicazione tattica, l'Empoli negli ultimi istanti di gara è costretto a cedere l'intera posta in palio.

Il tabellino di Empoli-Bologna

RETI: 94′ Fabbian.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Wakukiewicz, Luperto; Gyasi (20’st Kovalenko), Marin, Maleh, Pezzella (1’st Cacace); Cambiaghi (29’st Cerri), Zurkowski (20’st Ebuehi); Niang (29’st Caputo). In panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Bastoni, Shpendi, Destro. Allenatore: Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Beukema (27’st Corazza), Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson (33’st Aebischer); Ndoye (11’st Orsolini), Urbanski (33’st Fabbian), Saelemakers; Odgaard (27’st Castro). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri. Allenatore: Motta.

ARBITRO: Michael Fabbri.